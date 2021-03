美 신규 실업 1년사이 최저‥GDP 성장률 4.3%로 상향 조정(상보)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 경제가 빠르게 성장하면서 경제지표가 호조를 보였다.

25일(현지시간) 미 노동부는 지난주 신규실업수당 청구 건수가 68만4000건으로 집계됐다고 발표했다. 이는 시장 예상치 73만5000건 대비 크게 낮은 수준이다. 전주의 청구 건수는 78만1000건에 달했다.

코로나19 사태 발발 이후 신규실업수당 청구 건수가 70만건 이하로 내려온 것은 이번이 처음이다. 월스트리트 저널은 최근 1년 사이 가장 적은 수준이라고 평가했다.

이날 발표된 지난해 4분기 경제성장률도 상향 조정됐다.

상무부가 발표한 지난해 4분기 GDP 성장률 확정치는 4.3%로 앞서 발표된 4.1%에서 상향 조정됐다. GDP 성장률은 속보치 4.0%에서 잠정치 4.1%를 거쳐 4.3%까지 확대되며 올해 경제 성장에 대한 기대감을 키웠다.

연방준비제도(Fed)는 올해 미국 경제 성장률을 6.5%로 전망하고 있다.

