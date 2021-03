[아시아경제 이기민 기자] 미국 노동부는 지난주(3월 7∼13일) 신규 실업수당 청구 건수가 68만4000건으로 집계됐다고 25일(현지시간) 밝혔다.

지난주 신규 실업수당 청구 건수인 78만1000건보다 10만여건 줄어 2주 만에 감소세로 돌아섰다. 시장전망치인 시장 전망치 73만 건보다 더 큰 폭으로 내려간 것이다.

