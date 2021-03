벤투호, 일본에 0-3 완패…한국 유효슛 1개 뿐

[아시아경제 이기민 기자] 파울루 벤투 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 25일 일본 요코하마 닛산 스타디움에서 열린 일본과의 친선전에서 0-3으로 졌다. 이날 패배로 80번에 이르는 한일전 역대 전적에서 42승 23무 15패를 기록하게 됐다.

벤투호는 전반전 빌드업 부재에 유효 슈팅이 1개에 그치는 등 2011년 삿포로 참사(0-3패)에 이어 10년 만에 다시 3골차 패배의 치욕을 당했다.

전반 16분 한국은 수비수의 실수성 플레이에 먼저 실점했다. 일본의 침투 패스를 김영권이 막았지만 볼이 살짝 떴고, 이를 일본의 오사코 유야가 재빨리 오른발 뒤꿈치로 패스했다.

골대 방향으로 흐른 공을 오른쪽 풀백 야미네 미키가 오른발로 강하게 슈팅해 한국의 골 그물을 흔들었다. 야마네 미키의 A매치 데뷔전에 이뤄낸 데뷔골이었다.

한국은 전반 27분에도 실수가 빌미가 돼 추가골을 내줬다. 이강인이 상대 진영 왼쪽에서 볼을 빼앗은 일본은 역습 상황에서 다이치가 페널티지역 오른쪽으로 파고든 뒤 오른발 슛으로 또 한 번 실점했다.

전반을 0-2로 마친 벤투호는 후반 37분 코너킥 상황에서 엔도 와타루에게 헤딩 골을 허용했다. 한국은 후반 39분 이동준(울산)이 오른발 슛으로 첫 유효슈팅을 만들었지만 득점과는 거리가 멀었다.

벤투호는 26일 오후 귀국 후 곧바로 파주NFC(대표팀트레이닝센터)로 이동해 내달 2일까지 '동일집단(코호트) 격리'를 하면서 훈련을 이어간다.

