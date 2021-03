구미 3세 여아 사건, 혈액형으로 '아이 바꿔치기 시점' 단서 포착

[아시아경제 허미담 기자] 경북 구미 3세 여아 사건을 수사 중인 경찰이 숨진 아이의 친모 석모(49)씨가 아이를 바꿔치기한 시점과 관련한 중요한 단서를 잡은 것으로 전해졌다.

경찰은 석씨가 자신이 낳은 아이와 딸 김모(22)씨가 낳은 아이를 바꿔치기한 시점과 관련해 결정적 단서를 확보했다고 25일 밝혔다. 경찰이 확보한 중요 단서는 아이의 혈액형과 관련 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "혈액형 분류법에 의해 나올 수 있는 아이가 정해져 있는데 국과수 감정 결과 등에서 아이를 바꿔치기한 시점과 관련한 단서가 나왔다"며 "수사 중인 사건이라 구체적인 내용은 얘기할 수 없다"고 덧붙였다.

앞서 지난 2월10일 구미시의 한 빌라에서 3살 된 여아가 숨진 채 발견됐다. 경찰은 숨진 아이를 양육하던 김씨가 재혼을 이유로 딸을 버리고 떠난 뒤 수개월 동안 빈집에 방치해 숨지게 한 것으로 보고 살인과 아동복지법 위반(아동방임) 등 혐의로 구속했다.

하지만 사건 발생 한 달 뒤 나온 유전자 검사 결과, 숨진 아이의 친모는 김씨의 어머니인 석씨로 드러났다. 경찰은 석씨가 딸 김씨와 비슷한 시기에 아이를 바꿔치기한 것으로 보고 지난 17일 석씨를 미성년자 약취와 사체유기 미수 혐의를 적용해 검찰에 송치했다.

한편 석씨는 세 번의 유전자 검사에서 숨진 아이의 '친모'로 밝혀졌지만, 그는 줄곧 "아이를 낳은 적이 없다"고 주장하고 있다.

