文대통령 "누리호 시험 성공, 우주로 떠날 수 있게 됐다" (종합)

고흥 나로우주센터 누리호 종합연소시험 참관…"세계 7대 우주 강국으로 도약하겠다"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 25일 전남 고흥군 나로우제센터에서 열린 '누리호 종합연소시험 참관' 행사에서 "오늘 우리는 한국형 우주발사체 ‘누리호’ 1단부 최종 종합연소시험에 성공했다. 1단부 최종 종합연소시험은 실제 발사와 똑같은 과정을 거치는 마지막 시험이기 때문에 사실상 개발 완료를 의미한다"고 밝혔다.

문 대통령은 "이제 본 발사만 남았다"면서 "드디어 오는 10월 ‘누리호’는 더미 위성을 탑재해 우주로 떠날 수 있게 됐다"고 강조했다.

문 대통령은 "오늘 ‘누리호’ 1단부 연소시험 성공을 지켜본 우리 아이들이 달을 넘어 화성으로, 그 너머 광활한 우주로 나아갈 것"이라며 "오늘의 성공이 코로나로 지친 국민들에게 큰 희망을 주었다. 국민들께서도 변치 않는 성원을 보내주실 것"이라고 말했다.

문 대통령은 "2013년 ‘나로호’가 러시아의 도움을 받아야 했던 아쉬움을 털어내고 우리 위성을, 우리 발사체로, 우리 땅에서 발사하게 된 것입니다. 세계 일곱 번째의, 매우 자랑스러운 성과"라고 설명했다.

문 대통령은 "김대중 전(前) 대통령님은 외환위기의 고통 속에서도 국민들과 함께 우주를 향한 꿈을 꾸었고, 우주발사체 개발을 결정했다. 그로부터 20년, 국민들의 응원 속에서 항공우주연구원을 중심으로 연구자들과 기업들이 함께 한마음으로 오늘의 성취를 이뤘다"고 평가했다.

문 대통령은 "한국형 발사체 개발 성과를 바탕으로 도전적인 우주탐사 사업을 적극 추진하겠다. 내년에 달 궤도선을 발사하고, 2030년까지 우리 발사체를 이용한 달 착륙의 꿈을 이루겠다"고 다짐했다.

문 대통령은 "‘스페이스 엑스’와 같은 글로벌 우주기업이 우리나라에서도 생겨날 수 있도록 혁신적인 산업 생태계를 조성할 것"이라며 "정부는 국가우주위원회 위원장을 국무총리로 격상할 것이다. 민·관의 역량을 더욱 긴밀히 결집하고, ‘세계 7대 우주 강국’으로 확실하게 도약하겠다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr