한솔교육 한솔플라톤, 한국산업의 브랜드파워 독서토론학습 부문 7년 연속 1위

한솔교육(대표 김인환)의 초등전문 브랜드 한솔플라톤이 한국능률협회(KMAC)가 주관하는 '2021년 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)'의 독서토론학습 부문에서 7년 연속 1위를 차지했다.

23회를 맞이한 K-BPI는 소비 생활의 다양한 영역에 분포된 제품, 서비스 등의 브랜드를 전국적인 조사를 통해 지수로 측정하고 조사결과를 통해 부문별 1위를 선정하고 있다.

한솔플라톤은 독서토론학습 부문에서 7년째 브랜드 1위로 선정됐다. 특히 브랜드 충성도에서 이미지와 이용 가능성, 선호도에서 다른 브랜드 대비 가장 높은 평가를 받았다.

한솔플라톤은 올초부터 방송인 서장훈과 함께 '요즘 학교는 자기 생각을 묻는 플라톤식' 캠페인을 통해 최근 바뀐 초등학교 교육 트렌드에 따라 자기 생각과 언어의 중요성을 강조하고 있다.

한솔플라톤 관계자는 "한솔플라톤은 20년 동안 사랑받아 온 브랜드로 많은 회원 분들이 거쳐갔고 지금도 많은 분들이 함께 해주시고 있다"며 "앞으로도 독서토론학습 부문에서 국민에게 가장 신뢰받는 브랜드가 될 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.

현재 한솔플라톤은 새학기를 맞아 '개학을 축하해' 이벤트를 실시하고 있다. '학습동기검사'를 무료 제공하며 체험 수업을 받으면 문화상품권을 지급하고 추첨을 통해 비스포크 식기세척기도 증정한다. 이벤트 참여는 한솔플라톤 홈페이지를 통해 가능하다.

