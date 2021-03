나로우주센터 찾은 文…"독자 우주발사체로 7대 우주강국 꿈 실현"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 25일 '한국형 발사체' 누리호의 1단부 종합연소시험을 참관하고, 독자 우주발사체 확보를 기반으로 7대 우주강국으로 도약하겠다는 의지를 밝혔다.

문 대통령은 이날 오후 전남 고흥 나로우주센터를 찾아 센터의 개요와 발사체 개발 현황에 대한 보고를 받고, 누리호 1단부의 종합연소시험을 직접 참관했다.

이날 진행된 1단부 종합연소시험은 올해 10월 쏘아올릴 발사체와 동일한 검증용 발사체를 사용해 실제 발사와 똑같은 절차를 거치는 마지막 시험이다.

지난 1~2월 진행된 1, 2차 시험과 달리 자동 발사절차를 실제 비행과 동일하게 적용했고, 발사체 방향과 자세를 제어하는 추력편향시스템 작동도 검증하는 고난이도 시험이다.

시험을 참관한 문 대통령은 연구자들에게 우리가 만든 발사체로 우리 땅에서 발사하는 우주강국의 꿈을 실현해 줄 것을 당부했다.

이어 진행된 '대한민국 우주전략 보고회'에서 문 대통령은 과감한 투자를 통해 우주강국으로 도약하겠다는 의지를 밝으며, 현장 연구진과 개발진을 격려하고 누리호 발사 성공에 최선을 다해 줄 것을 당부했다.

