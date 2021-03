이낙연 "박영선은 내곡동에 땅 없다" 박영선 “'질주 영선', 어떤 길도 피하지 않겠다”

박영선 서울시장 후보 출정식

이낙연 "박영선은 내곡동 땅으로 36억원 번 적 없다"

박영선 "BBK 사건 단죄 신념 포기하지 않아…온몸바쳐 서울에 헌신할 것"

[아시아경제 전진영 기자] “제게는 '질주 영선'이라는 별명이 있습니다. 제게 주어진 어떠한 어려운 길도 피하지 않았습니다.”

박영선 더불어민주당 서울시장 후보는 25일 서울 구로디지털단지에서 개최한 출정식에서 이같이 말하며 지지를 호소했다. 앞서 오전 출근 인사때 파란 정장 재킷을 입었던 그는 이번에는 파란 선거운동 점퍼로 갈아입고 유세차에 올랐다.

박 후보가 등장하자 사거리 한 모퉁이는 지지자들과 취재진, 구경하는 시민들로 채워졌다. 지지자들은 박 후보의 등장 때부터 '박영선'을 연호했다. 박 후보는 “13년만에 진실이 밝혀진 BBK 사건, 주변의 많은 사람들이 구속되고 계좌추적, 도청, 감청 협박에 시달리면서도 국가권력 사유화의 대가는 단죄돼야한다는 신념을 포기하지 않았다”며 “16년 국회의원 생활과 국회 법제사법위원장, 원내대표, 중소벤처기업부 장관을 거쳐 이제 서울시민을 위해 그동안 축적했던 경험을 온 몸을 다 바쳐 헌신하겠다”고 강조했다.

박 후보는 이날 출정식에서 고3 수험생의 코로나19 백신 접종을 여름방학 기간에 시행할 것을 제안하기도 했다. 그는 “3분기 백신 접종 대상자 중 고3 수험생을 먼저 여름방학 기간에 접종시킬 것을 정부당국에 제안하고자 한다”고 밝혔다. 이어 “화이자 백신은 사용승인 기준이 16세 이상이므로 혼선없이 백신접종이 가능하다”며 “제가 확인한 바로 2분기 화이자 접종 물량 중 남는 700만 도즈와 3분기 추가 확보 물량이면 충분히 가능하다”고 설명했다.

박 후보의 유세차 앞에는 민주당 의원들 20여명이 출동해 자리를 채웠다. 이낙연 공동 상임선대위원장, 박 후보와 당내 경선을 벌였던 우상호 의원, 그리고 단일화에 나섰던 조정훈 시대전환 의원이 앞에 섰다. 이들은 “서울시를 10년 전으로 돌려놓으면 되겠느냐”며 박 후보에게 힘을 실었다.

이 위원장은 “서울시를 앞으로 끌고가도 모자랄 판에 어째서 이명박 전 대통령 시절로 돌아가자는 것이냐”라며 “사람이 십년 젊어진다면 좋겠지만, 세상이 십년 전으로 돌아가는 것은 미안하지만 아닌 것 같다”고 목소리를 높였다. 그는 “지도자는 흠이 없어야 한다”면서 상대인 오세훈 국민의힘 후보의 내곡동 땅 투기 의혹을 언급했다. 이 위원장은 “박영선은 내곡동에 땅 없습니다! 내곡동 땅으로 어느날 갑자기 36억원 번 적 없습니다!”라고 마이크를 잡고 외쳤다.

우 의원은 “저보다 더 훌륭한 후보를 선정해주신 여러분의 선택에 승복하면서, 제 선거보다 더 열심히 뛰어 반드시 박영선을 시장으로 만들겠다고 약속드린다”고 말했다. 이어 “이 자리에서 오 후보가 되어서는 안 되는 이유를 간단하게 말씀드리겠다”고 운을 뗐다. 우 의원은 “그는 서울시장을 하다가 먼저 스스로 사퇴한 사람이고, 서울시장으로 일하면서 그린벨트로 묶여있던 자기 부인 땅을 해제 해 수십억원의 수익을 올리도록 만든 사람”이라고 비판했다.

단일화 과정에 참여했던 조 의원도 이날 직접 민주당 의원들과 유세에 동참했다. 노래에 맞춰 기호 1번을 상징하는 엄지 손가락을 들고 율동에 함께한 그는 “왜 이렇게 살기 힘들까, 왜 이 서울은 팍팍한 도시가 됐을까, 그런 힘든 마음과 두려운 마음은 과연 누가 풀 수 있을까는 질문을 드리고 싶다”며 “십년 전을 다시 소환한다고 우리의 문제는 다시 풀리지 않을 것이다”라고 강조했다.

출정식 발언이 끝나고 박 후보는 유세차에서 내려와 지지자, 시민들과 일일이 주먹 악수를 나눴다. 박 후보에게 직접 사왔다며 한 여성이 꽃다발을 선물하기도 했다. 한 남성은 박 후보를 보기 위해 광주에서 올라왔다며 사진을 요청했다. 그러나 박 후보의 이름을 연호하는 사람들 가운데서 반대로 “오세훈!”을 외치고 가는 시민도 있었다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr