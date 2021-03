파미니티는 ‘미즈텐 퀸즈케어’를 오는 26일 오전 10시 35분 GS홈쇼핑을 통해 출시한다고 밝혔다.

‘미즈텐 퀸즈케어’는 2020년 6월 식약처로부터 개별인정을 획득한 최신 소재인 ‘MS-10TM(엠에스텐,엉겅퀴등복합추출물)을 주원료로 한 제품이며, MS-10TM(엠에스텐,엉겅퀴등복합추출물)은 13년의 연구결과로 개발된 것으로 알려져 있다.

‘미즈텐 퀸즈케어’의 ‘MS-10TM(엠에스텐)은 미국 NDI, 캐나다 NPN, PL 인증 등을 획득하였을 뿐만 아니라 캐나다, 유럽, 일본 특허 획득으로 글로벌 사업화에 박차를 가하고 있다.

주식회사 파미니티는 국가 지정 천연 식의약 산업화연구센터의 산업화 주관사로서 국내 외 보건의료 산업 발전에 기여하고 있으며, 앞으로의 행보가 기대 된다.

