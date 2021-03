4월 신규시설 투자 종료로 경쟁력 높아질 종목 총정리

AI투자비서 라씨로는 과거 신규 시설 투자 공시를 바탕으로 매달 신규 투자가 종료되는 기업들을 추출해 관련 정보를 제공 중이다.

◈ 4월 신규시설 투자 종료 예정 기업(클릭▶)

◈ 신규시설 투자종료 예정 기업(월별 분석정보 확인하기)▶

신규 투자가 마무리되면 기업의 생산 능력이 확대되거나 경쟁력이 강화될 수도 있어 해당 종목에 대한 투자자들의 관심이 높은 편이다. 특히 지속적으로 신규시설투자를 하는 기업의 경우에는 해당 기업에 대한 시장의 수요가 강하거나 자금 여력이 충분할 가능성이 높아 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있다.

신규시설투자 예정 기업에 대한 자세한 정보는 AI라씨로 웹페이지 또는 구글플레이스토어에서 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

◈ 신규시설 투자 종료 예정 기업_실시간 알림받기▶

[투자자 관심 종목]

데브시스터즈 데브시스터즈 194480 | 코스닥 증권정보 현재가 133,000 전일대비 29,200 등락률 +28.13% 거래량 1,465,148 전일가 103,800 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 데브시스터즈, 커뮤니티 활발... 주가 26.2%.데브시스터즈, 캐릭터상품 테마 상승세에 26.11% ↑데브시스터즈, 주가 9만 8900원 (-1.0%)… 게시판 '북적' close , HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 29,450 전일대비 300 등락률 +1.03% 거래량 12,783,278 전일가 29,150 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 내일의 급상승 예상 종목 나왔다! “빨리 확인하세요”‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제글로벌 제약사와 “면역항체” 개발!! 新바이오 황제주 탄생 close , 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 48,000 전일대비 3,000 등락률 +6.67% 거래량 5,781,042 전일가 45,000 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 [특징주]한화솔루션, 어닝 서프라이즈 전망에 6% 상승세[클릭 e종목]한화솔루션, 어닝 서프라이즈…업싸이클 올라탔네한화솔루션, 외국인 12만 2367주 순매수… 주가 1.16% close , 이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 683 전일대비 19 등락률 -2.71% 거래량 88,168,338 전일가 702 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 이트론, 주가 699원 (-0.43%)… 게시판 '북적'美 FDA 긴급 승인!! 글로벌 바이오 황제 株 대규모 위탁 생산 소식!!이트론, 커뮤니티 활발... 주가 -0.14%. close , 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,075 전일대비 65 등락률 +6.44% 거래량 49,559,664 전일가 1,010 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 빠르게 자산 늘릴 수 있는 초특급 유망주들대한전선, 외국인 97만 184주 순매도… 주가 -0.71%대한전선, 외국인 44만 8944주 순매도… 주가 1.73% close

