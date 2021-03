김가네, 가정의 달 맞이 제 8회 어린이 그림 공모전 개최

올해 27주년을 맞이하는 김밥 분식 프랜차이즈 김가네가 13세 이하 어린이들이면 누구나 참여 가능한 어린이 그림 공모전을 실시한다고 밝혔다.

올해로 8회째를 맞이하는 이번 공모전은 ‘텔레비전에 내가 나왔으면’이라는 주제로 내가 유명한 요리사가 되어 텔레비전에 출연해 요리하는 모습을 그리면 된다.

13세 이하의 어린이면 누구나 참여 가능하며 유아동부, 저학년부(초등학교 1~3학년), 고학년부(초등학교 4~6학년)등 총 3개 부문으로 나뉘어 수상자를 가린다.

관계자에 따르면 요리사는 초등학생들이 꼽는 장래희망 중 다섯 손가락 안에 드는 인기 직업인 만큼 이번 공모전 주제만으로 어린이들에게 충분한 흥미와 재미를 안겨줄 것으로 기대 되고 있다.

접수기간은 4월 1일(목) ~ 5월 7일(금)까지로 김가네 홈페이지에서 유의사항을 확인하고 신청서를 다운로드해 우편으로 접수하면 된다.

김가네 관계자는 “미래의 주역인 어린이들에게 보다 즐겁고 행복한 추억을 만들어 주고자 2014년부터 꾸준히 진행해온 공모전으로 보다 많은 친구들이 공감하고 참여할 수 있는 주제를 선정코자 했다”며 “요리사 모자를 쓰고 몇 번의 손놀림으로 놀라운 음식을 만들어내는 셰프들의 모습은 충분히 아이들에게 긍정적인 자극을 가져다줄 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

공모전에 대한 보다 자세한 내용은 김가네 홈페이지를 참고하면 된다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr