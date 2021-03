美 FDA 긴급 승인!! 글로벌 바이오 황제 株 대규모 위탁 생산 소식!!

무료체험 추천종목, <웅진(016880)> 21.03.24 ‘上’한가 모두 축하드립니다.

다음 ‘上’ 종목, 20분께만 선착순으로 드립니다! 조기 마감 양해 바랍니다.

▶▶ 3월 26일 엄청 크게 ‘상한가’부터 갑니다! 확실한 다음 ‘상한가’!! 글로벌 블록버스터급 바이오 株 관련 주 준비하세요!! ▶ 무료체험 신청◀

무려 300조 원이 투입되는 프로젝트에 글로벌 제약사들과 세계 최초로 신약 개발이 확정되어 SK 바이오사이언스를 제치고 사상 최대 물량 폭발!!

급등주는 바이오!! 조용히 단번에 폭등하여 수익률만 수백 프로 가져갑니다.

큰손 外인들 폭풍매수 ‘바이오’ 황제株!!

※관련 주는 아래 링크에서 확인 바랍니다.

▶▶ 3월 26일 ‘상한가’ 터집니다! 美 FDA 긴급 승인!! 바이오 2000조 시장 잡는다!!

딱! 오늘만 드립니다! ‘ㅇㅇㅇㅇ’’ 관련! ▶ 무료체험 신청◀

“주식을 하다 너무 힘들어서 다른 업체에서 무료체험을 해본 적이 있었는데, 그때는 이미 다 오르고 난 종목이나 매매가를 불분명하게 알려주는 경우가 많았습니다. 그런데 여기는 달랐어요 오르기 전에 저점에서 문자를 보내주니 수익이 나지 않을 수 없었습니다. 앞으로도 잘 부탁드립니다.” (VIP 전업투자자 김용수 47세 회원)

▶▶ “3월 26일 상한가” 오늘까지만 제공하고 마감합니다.

[‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 종목 받아보기!] ▶종목 받아보기◀

[인공지능 최근 상한가 적중]

*21.03.19 바이오다인(314930) 上 적중!

*21.03.17 경보제약(214390) 上 적중!

*21.03.15 케이씨피드(025880) 上 적중!

*21.03.11 한국전자홀딩스(006200) 上 적중!

*21.03.09 아이크래프트(052460) 上 적중!

*21.03.04 NE능률(053290) 上 적중!

*21.03.02 한빛소프트(047080) 上 적중!

*21.02.26 케이씨티(089150) 上 적중!

*21.02.24 로지시스(067730) 上 적중!

*21.02.22 메디톡스(086900) 上 적중!

*21.02.19 유니온(000910) 上 적중!

*21.02.17 다날(064260) 上 적중!

*21.02.15 동방(004140) 2연上 적중!

*21.02.10 동방(004140) 上 적중!

*21.02.08 이트론(096040) 上 적중!

*21.02.05 성안(011300) 上 적중!

*21.02.03 구영테크(053270) 上 적중!

*21.02.01 효성티앤씨(298020) 上 적중!

▶▶ 딱! 15명 만 드립니다. “금요일 상한가”! ▶지금 받아보기◀

※선착순 10명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

[오늘의 관심주]

# 이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 695 전일대비 7 등락률 -1.00% 거래량 18,236,458 전일가 702 2021.03.25 11:13 장중(20분지연) 관련기사 이트론, 커뮤니티 활발... 주가 -0.14%.정부 적극 추진한다!! 바이오株 급등테마 ‘이 백신’ 하나로 끝납니다이트론, 주가 756원.. 전일대비 -2.07% close # 씨아이에스 씨아이에스 222080 | 코스닥 증권정보 현재가 15,650 전일대비 1,450 등락률 +10.21% 거래량 8,329,765 전일가 14,200 2021.03.25 11:13 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]씨아이에스, 삼성SDI와 전고체 배터리 공동 개발 소식에 ‘강세’씨아이에스, 검색 상위 랭킹... 주가 1.74%씨아이에스, 주가 1만 5150원 (-0.66%)… 게시판 '북적' close # 프레스티지바이오로직스 프레스티지바이오로직스 334970 | 코스닥 증권정보 현재가 15,200 전일대비 100 등락률 -0.65% 거래량 1,835,804 전일가 15,300 2021.03.25 11:13 장중(20분지연) 관련기사 프레스티지바이오로직스, 주가 1만 5750원.. 전일대비 -10.26%내일 오전부터 급상승세 보여줄 핵심 종목들프레스티지바이오로직스, 주가 1만 8050원.. 전일대비 8.08% close # 대영포장 대영포장 014160 | 코스피 증권정보 현재가 3,085 전일대비 190 등락률 +6.56% 거래량 48,118,001 전일가 2,895 2021.03.25 11:13 장중(20분지연) 관련기사 대영포장, 골판지 제조 테마 상승세에 8.12% ↑대영포장, 외국인 47만 9547주 순매도… 주가 -2.65%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close # 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 600 등락률 +0.74% 거래량 6,684,045 전일가 81,000 2021.03.25 11:13 장중(20분지연) 관련기사 코스피 오전 중 3000선 '공방'파워로직스, 장동훈 대표이사 선임“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격결정 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.