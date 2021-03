리젠시빌주택, ‘진해 남문 리젠시빌란트 더웰’ 25일 견본주택 개관

전용 84㎡·74㎡A, B타입 총 458가구... 가덕신공항, 진해신항 등 개발호재 풍부

4월 5일(월) 특별공급, 6일(화) 1순위 접수…당첨자 발표 14일(수)

리젠시빌주택은 경남 창원 진해 남문지구 A5-1블록에 들어서는 진해 남문 리젠시빌란트 더웰 아파트 견본주택을 25일 개관하고 본격 분양에 나선다고 밝혔다.

진해 남문 리젠시빌란트 더웰은 지하 1층 지상 25층 5개 동 전용면적 84㎡·74㎡A, B 총 458가구 규모로 실수요자들이 선호하는 중소형 상품으로 구성된다. 타입별 별로는 △84㎡ 314가구 △74㎡A 120가구 △74㎡B 24가구 등이다.

청약 일정은 4월 5일(월) 특별공급을 시작으로 6일(화) 1순위, 7일(수) 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 4월 14일(수)이며, 정당계약은 4월 26일(월)부터 28일(수)까지 3일간 진행된다.

만 19세 이상의 창원시 거주자는 물론 경남, 부산, 울산 거주자도 청약통장 가입 후 6개월이 경과하고, 지역별·면적별 예치금만 충족하면 주택 여부와 관계없이 1순위 청약할 수 있다. 분양가 상한제가 적용돼 합리적인 금액으로 내집마련의 기회가 될 것으로 예상된다. 재당첨제한과 관계없이 청약이 가능하며, 당첨자는 가점제 40%, 추첨제 60%로 선정한다. 소유권이전 등기 전 입주지정기간 내 분양권 상태로 전매가 가능하다.

진해 남문 리젠시빌란트 더웰은 소비자들의 재정적 부담을 줄이기 위해 중도금(분양가의 60%)을 무이자로 제공한다. 중도금 무이자 혜택을 통해 금리 인상에 대한 부담을 덜고, 이자 비용만큼 주택 구매 비용도 줄일 수 있을 전망이다.

견본주택은 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 확산 예방을 위해 사전예약제로 운영되며, 진해 남문 리젠시빌란트 더웰 공식홈페이지에서 예약을 할 수 있다.

진해 남문 리젠시빌란트 더웰은 선호도가 높은 84㎡, 74㎡A, B 타입으로 구성되며, 남문택지지구에서는 마지막으로 일반분양하는 타입이다. 4베이, 판상형 위주 설계로 채광과 통풍을 극대화했으며, 넉넉한 드레스룸, 주부특화공간 다목적실 등의 특화설계도 적용(일부타입)했다. 어린이집, 어린이놀이터, 주민운동시설, 작은도서관, 주민공동시설 등도 들어서 입주민들의 생도 더욱 편리하게 할 전망이다.

단지는 2019년 7월에 입주한 리젠시빌란트 1차(기업형 임대주택) 487가구와 더불어 945가구의 리젠시빌란트 타운으로 조성되며, 리젠시빌란트 1차는 ‘2020년 매경 살기좋은 아파트 최우수상 수상’을 한 아파트로 상품성이 높게 평가되고 있다.

진해 남문 리젠시빌란트 더웰 분양 관계자는 “남문택지지구에 마지막으로 예정된 중소형 구성의 상품이라 소비자들의 많은 관심이 예상된다”라며 “분양가 상한제가 적용된 합리적인 분양가와 중도금 무이자 혜택 등이 알려지며 벌써부터 많은 문의가 이어지고 있다”라고 말했다.

견본주택은 경남 창원시 성산구 중앙동 102-2번지에 마련되며, 입주는 2024년 3월 예정이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr