1만명 찾는 '파주 임진강변 생태탐방로' 27일 개방

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기관광공사가 오는 27일부터 파주 임진강변 생태탐방로 운영을 재개한다.

파주 임진강변 생태탐방로는 과거 군 순찰로로 활용됐던 출입제한 구역으로, 2016년부터 일반인에 개방돼 연간 1만 명이 방문하는 총 9km구간 탐방로다.

임진각 평화누리에서 통일대교를 넘어 율곡습지공원까지 이어지는 생태탐방로 코스는 도보로 3시간이 소요된다.

후반 3km 구간은 겨울철새 월동지로 유명한 초평도와 임진강의 풍부한 경관을 감상할 수 있다.

경기관광공사는 정부의 사회적 거리두기 단계별 지침에 따라 참가 신청은 4인까지, 기존 수용인원의 50%인 1일 1회 50명 이내로 총 참가인원을 제한해 프로그램을 운영한다.

또 탐방객은 마스크 착용, 간격 유지하며 걷기, 음식 나눠 먹지 않기 등 정부의 방역 수칙을 준수해야 한다.

생태 탐방로는 평일, 주말 모두 사전 신청으로 이뤄진다.

참가 희망자는 생태탐방로 홈페이지(http://pajuecoroad.com)에 들어가 신청하면 된다.

초등 고학년(4~6학년)부터 성인까지 참가 가능하다. 만 12세 미만 참가자는 반드시 보호자를 동반해야 하고, 회당 한 그룹에 총 참여인원이 10명 이상일 경우 프로그램이 운영된다.

경기관광공사 관계자는 "탐방객들이 임진강변 생태탐방로를 걸으면서 코로나 상황으로 지친 마음을 치유할 수 있는 시간이 됐으면 좋겠다"며 "마스크를 벗고 탐방을 즐길 수 있는 날이 올 때까지 안전 수칙을 철저히 지켜 달라"고 당부했다.

