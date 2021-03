경찰, '文 대통령 외손자 의료기록 유출' 서울대병원 압수수색

[아시아경제 허미담 기자] 문재인 대통령 외손자의 의료기록 유출 의혹을 수사 중인 경찰이 서울대병원을 압수수색한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

24일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 사이버수사과는 지난 8일 서울 종로구 연건동에 있는 서울대병원을 압수수색해 관련 자료를 확보했다. 문 대통령의 딸인 다혜 씨가 아들 서모군의 진료 기록에 대한 허위 사실을 유포했다며 곽상도 국민의힘 의원 등을 고소한 데 따른 수사다.

앞서 곽 의원은 지난해 12월 자신의 페이스북을 통해 서군이 같은 해 5월 서울대 어린이병원을 방문해 진료를 받았고, 이 과정에서 진료 청탁과 진료일 앞당기기 등 부정행위가 있었다는 제보를 받았다고 주장했다.

이에 다혜씨 측은 지난 1월 곽 의원을 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 경찰에 고소했다.

또 서군의 병원 진료 기록이 공개된 것과 관련해 곽 의원실 전직 보좌관과 서울대병원 관계자를 개인정보보호법 위반 혐의로 고소했다.

다혜씨는 지난 1월 경찰에 출석해 고소인 조사를 받았다.

