"둘째가 첫째 닮았다"…구미 3세 여아 친모, 큰딸과 나눈 카톡 대화

[아시아경제 허미담 기자] 경북 구미의 한 빌라에서 방치돼 숨진 3세 여아의 친모와 그의 큰딸이 주고받은 메시지가 24일 공개됐다. 이 친모는 자신의 아이임에도 불구하고 마치 큰딸이 낳은 아이인 양 대화를 한 것으로 전해져 파문이 일고 있다.

이날 JTBC는 친모 석모(48)씨가 큰딸 김모(22)씨에게 보낸 카카오톡 메시지를 입수했다고 전했다.

공개된 카카오톡 메시지에서 석씨는 김씨에게 "눈썹 빼곤 둘째가 첫째를 닮았다"고 했다. 그러자 김씨는 "엄마가 둘째 눈썹이 없다고 놀린다"고 답했다. 여기서 첫째는 사망한 아이, 둘째는 김씨가 재혼 후 낳은 아이를 뜻한다.

종합하면 석씨는 자신의 아이임에도 불구하고 김씨에게 이 사실을 숨기고 있었고, 석씨 또한 첫째가 자신의 딸인 줄 알고 석씨와 대화했던 셈이다.

한편 경찰은 이날 석씨가 근무한 회사의 PC를 압수수색해 디지털 포렌식 작업을 한 결과 그가 '셀프 출산'과 '출산 준비' 등을 검색한 사실을 확인했다.

경찰은 석씨가 혼자 출산했거나, 지인의 도움을 받아 병·의원이 아닌 장소에서 출산했을 가능성이 있는 것으로 보고 있다.

또 석씨는 당초 약속과 달리 국립과학수사연구원의 3번째 유전자(DNA) 검사를 인정하지 않은 것으로 확인됐다.

경찰은 지난 17일 사건을 검찰에 송치하기 전까지 석씨의 유전자 검사를 3차례 국과수에 의뢰해 모두 친모라는 걸 확인했다. 특히 이달 중순 실시한 3번째 유전자 검사는 석씨가 제안해 한 것으로 전해졌다.

석씨는 당시 경찰에 "나의 동의를 받고 다시 유전자 검사를 해 똑같은 결과가 나오면 시인하겠다"고 했다.

그러나 3번째 검사에서도 자신이 숨진 여아의 친모라는 게 재확인되자 석씨는 "믿을 수 없다"며 인정하지 않은 것으로 전해졌다.

