중국, '2020년 미국 인권침해보고서' 발간

위구르족 탄압 등 국제사회 비판 거세자 맞불 성격

[아시아경제 유제훈 기자] 중국이 미국의 인권문제를 꺼내 들었다. 신장위구르자치구의 소수민족 탄압문제가 국제사회의 도마 위에 오른 가운데 맞불 성격이 짙은 것으로 풀이된다.

24일 중국 신화망(新華網)에 따르면 중국 국무원 정보실은 이날 약 1만5000자로 이뤄진 '2020 미국 인권 침해 보고서'를 발표했다. 보고서에서 중국은 미국의 인권 문제로 ▲전염병(코로나19) 통제 실패 ▲미국 민주주의의 무질서에 따른 정치적 혼란 ▲인종차별에 따른 소수민족 지위 악화 ▲계속되는 사회불안 및 공공안전 위협 ▲사회양극화 심화에 따른 사회적 불의 가중 등을 꼽았다.

보고서는 "민주주의 체제의 무질서가 정치적 혼란을 일으켜 미국 사회를 더욱 분열시켰다"면서 "미국 민주주의에 대한 국민의 신뢰는 20년만에 최저치로 떨어졌고, 정치적 양극화와 증오 정치 등은 의회의 몰락으로 이어졌다"고 비판했다.

또 보고서는 인종 차별 문제와 관련 조지 플로이드 사건 등을 거론하면서 "소수민족은 인종차별을 겪고 있고 어려운 상황에 놓여있다"면서 "유색인종은 미국서 18세 미만 미성년 인구의 3분의 1를 차지하나, 전체 수감 미성년자 중에선 3분의 2를 차지한다"고 전했다.

보고서는 아울러 빈부격차 등의 문제를 거론하며 "끔찍하고 심각한 인권문제에 직면한 미국 정부는 정당한 반성도 부족할 뿐만 아니라 세계 다른 나라의 인권 상황에 무책임한 발언을 하면서 이중적인 기준과 위선을 드러내고 있다"고 강조했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr