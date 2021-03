남편 잃은 한국계 미국인에 "아시아인 하나 줄어" 美 경찰 수사

[아시아경제 유제훈 기자] 미국에서 아시아계 혐오범죄 문제가 대두되는 가운데, 캘리포니아주(州)의 한 한국계 미국인에게 협박 편지가 배송돼 현지 경찰이 수사에 나섰다.

24일 미국 ABC7 방송 등에 따르면 캘리포니아주 오렌지카운티 실비치 은퇴자 단지 레저월드에 거주하는 한국계 미국인 여성 A씨(82)는 지난달 19일 익명의 편지 한 통을 받았다. A씨가 편지를 받은 날은 지난달 사망한 A씨의 남편B(83)씨의 장례식 당일이었다.

이 편지엔 B씨의 사망과 관련 "레저월드에서 견뎌야 할 아시아인이 한 명 줄었다"면서 "아시아인이 미국 사회를 장악하고 있다. 조심해라. 짐을 싸서 당신의 나라로 돌아가라"는 내용이 담겼다.

B씨의 딸은 이와 관련 "부모님은 (미국에서 열린) 모든 선거에 자랑스럽게 투표해왔다"면서 "그들은 다른 누구와 마찬가지로 미국인"이라고 강조했다.

신고를 받은 실 비치 경찰은 곧바로 수사에 착수하고 DNA, 지문, 필체분석 등을 통해 편지 발신인을 찾고 있다. 실 비치 경찰 관계자는 "카운티 전역에서 아시아계 미국인 등에 대한 폭력이 점점 늘고 있다"면서 "우리는 이 것(혐오범죄)이 실 비치에서 발생하는 것을 용납치 않을 것"이라고 밝혔다.

