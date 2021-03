조업 중인 어선서 흉기로 선장 위협·감금한 외국인 선원 체포

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주 서귀포해경은 24일 오후 조업 중인 어선에서 선장을 흉기로 위협하고 감금한 외국인 선원을 체포해 서귀포항으로 입항 중이라고 밝혔다.

서귀포해양경찰서에 따르면 제주어선안전조업국은 A호(72t, 서귀포 선적, 승선원 10명)가 지난 22일 오후 12시경 위치를 보고한 이후 연락이 되지 않자 23일 오후 6시 30분경 서귀포 상황실로 신고했다.

신고를 접수한 서귀포 해경은 즉시 경비함정과 항공기, 해군함정과 어업지도선을 수색에 투입하고 민간선박에도 수색을 요청했다.

해경은 이날 오전 해양경찰청으로부터 MDA(해양정보상황인식체계)를 통해 A호 위치를 특정했고, 해양경찰 항공기가 오전 9시 30분경 서귀포 남방 151km 해상에서 북상 중인 위치보고 미이행 선박을 확인했다.

이후 남해어업관리단 어업지도선에서 A호에 승선, 흉기를 든 외국인 선원 B씨를 체포해 해양경찰에 인계, 입항 중에 있다.

해경은 A호의 외국인 선원 B씨가 지난 22일부터 선장을 조타실에 감금한 것으로 파악하고 나머지 선원들을 대상으로 상세한 사건 경위를 조사할 예정이다.

호남취재본부 이상민 기자 roshin@asiae.co.kr