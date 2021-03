통신 3사, 유료방송 시장점유율 80% "모니터링 필요"

2019년 유료방송 가입자수 3377만명

통신 3사 계열 매출 비중은 84% 달해

인수합병으로 상위 사업자 집중도 ↑

[아시아경제 차민영 기자] 유료방송 시장에서 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 249,000 전일대비 1,500 등락률 -0.60% 거래량 236,620 전일가 250,500 2021.03.24 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] KT=LGU+>SKTSKT 통신속도 가장 빨랐다…LGU+는 2관왕 [IT팩트체크]티맵 유료화? 지도만 받으면 요금폭탄 걱정 없어 close , KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,700 전일대비 1,000 등락률 +3.75% 거래량 4,233,781 전일가 26,700 2021.03.24 15:30 장마감 관련기사 KT-한국갤럽, 여론조사에 AI기술 접목…조사 효율성 ↑[특징주]KT, 콘텐츠 사업 기대감↑…신고가[클릭 e종목] KT=LGU+>SKT close , LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,684,892 전일가 12,050 2021.03.24 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] KT=LGU+>SKT[르포]LGU+ 첫 무인매장 'U+언택트스토어'… 쉽고 편안하게 '셀프개통'LGU+ "통신사 상관없이 클라우드게임 '지포스나우' 무료" close 등 통신 3사 계열사의 시장점유율이 80% 수준으로 나타났다. 매출 기준으로는 84%로 쏠림이 더 심각했다.

방송통신위원회는 24일 '2020년도 방송시장경쟁상황평가' 조사 결과 2019년 IPTV와 위성방송, 케이블TV 등 유료방송 가입자가 3377만명으로 전년 대비 3.2% 증가했다고 밝혔다.

유료방송시장에서 가입자 기준 점유율은 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,700 전일대비 1,000 등락률 +3.75% 거래량 4,233,781 전일가 26,700 2021.03.24 15:30 장마감 관련기사 KT-한국갤럽, 여론조사에 AI기술 접목…조사 효율성 ↑[특징주]KT, 콘텐츠 사업 기대감↑…신고가[클릭 e종목] KT=LGU+>SKT close 계열 31.5%(1065만명), LGU+계열 25.0%(843만명), SK브로드밴드 24.3%(820만명)으로 3사 총합 80.8%에 달했다. 매출액 기준 점유율은 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,700 전일대비 1,000 등락률 +3.75% 거래량 4,233,781 전일가 26,700 2021.03.24 15:30 장마감 관련기사 KT-한국갤럽, 여론조사에 AI기술 접목…조사 효율성 ↑[특징주]KT, 콘텐츠 사업 기대감↑…신고가[클릭 e종목] KT=LGU+>SKT close 계열 32.5%(2조872억원), SK브로드밴드 27.2%(1조7491억원), LGU+계열 26.1%(1조6805억원)으로 총 84%로 집계됐다.

LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,684,892 전일가 12,050 2021.03.24 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] KT=LGU+>SKT[르포]LGU+ 첫 무인매장 'U+언택트스토어'… 쉽고 편안하게 '셀프개통'LGU+ "통신사 상관없이 클라우드게임 '지포스나우' 무료" close 의 CJ헬로 인수, SK브로드밴드의 티브로드 합병이 완료되면서 상위 3개 사업자의 점유율 집중도가 높아진 것으로 풀이된다.

유선방송사업자(SO) 시장에서도 통신 3사 비중이 컸다. 총 78개 방송구역 중 사업자별 1위 구역 개수는 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,700 전일대비 1,000 등락률 +3.75% 거래량 4,233,781 전일가 26,700 2021.03.24 15:30 장마감 관련기사 KT-한국갤럽, 여론조사에 AI기술 접목…조사 효율성 ↑[특징주]KT, 콘텐츠 사업 기대감↑…신고가[클릭 e종목] KT=LGU+>SKT close 계열이 34개로 2018년 말 48개보다 줄었다. SK브로드밴드 17개, LG계열 13개, 딜라이브 8개, HCN 5개, 개별 SO 1개였다.

IPTV와 SO 간 격차는 확대되는 추세다. IPTV는 가입자 수가 1713만으로 전년 대비 9.4% 증가했지만, SO 가입자 수는 1348만으로 전년 대비 2.4% 줄었다.

방통위는 "인수합병에 따라 상위 3개 사업자의 점유율이 80%를 상회하는 등 유료방송시장이 3사 중심의 과점체제로 빠르게 재편되고 있다"며 "관련 지역은 물론 방송산업 생태계 전반에 대한 주의 깊은 모니터링이 필요하다"고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr