탄탄면공방, ‘2021 대한민국명가명품대상’ 외식 프랜차이즈 부문 수상

외식 프랜차이즈 기업 ㈜에이티컴퍼니가 운영하는 탄탄면공방이 24일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘2021 대한민국명가명품대상’ 시상식에서 외식 프랜차이즈 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

‘2021 대한민국명가명품대상’은 대한민국 명가명품 대상 위원회가 주최하고 소비자의 권익증진과 소비자의 삶의 질 향상에 앞장서고 있는 한국소비자협회가 주관하는 상으로, 탄탄면공방은 대한민국을 대표하는 외식 프랜차이즈 브랜드로 상을 수상했다.

대한민국명품명가대상은 한 분야에서 소비자의 두터운 신뢰를 쌓은 기업, 명성을 쌓고 있는 기업이나 소비자의 인기를 누리고 있는 명가명품 브랜드 및 상품에 주어지는 상이다. 단일 품목으로 명성을 쌓고 있는 기업, 단일 품목으로 시장의 선두를 일정기간 동안 꾸준히 지키는 브랜드, 오랜 시간 동안 한 분야에서 기술을 축적한 명인, 명장 등의 심사 기준으로 수상이 결정된다.

탄탄면공방은 대한민국 최초 탄탄면 전문점으로, ‘생활의달인’에 소개된 30년 경력의 명장이 만든 비법 요리 ‘탄탄면’ 한 가지만을 전문화해 6년째 한결 같은 맛으로 소비자의 마음을 사로잡고, 탄탄면 대표 브랜드로 인정을 받고 있다는 평가를 받았다.

또한 초보자도 전문성 있는 메뉴를 간편하게 조리할 수 있는 ‘원팩 조리 시스템’, 안정적인 배송과 간단한 발주시스템으로 재료의 안정성을 확보한 ‘체계적인 물류 시스템’, 노동 강도와 스트레스를 줄여주는 ‘간편한 매장 운영 시스템’, 포장·배달로도 매장 그대로의 맛을 즐길 수 있는 ‘전문화된 포장 시스템’ 등 외식 프랜차이즈로서 갖춰야 할 관리 시스템을 체계적으로 구축해 국내 외식 산업의 발전에 기여하며 외식 프랜차이즈 업계에서 탄탄한 입지를 다지고 있다는 평을 받았다.

앞서 탄탄면공방은 2018 고객감동 우수 브랜드-프랜차이즈 부문 1위, 2018 이노베이션 기업&브랜드 대상-유망창업프랜차이즈 부문 대상을 수상한 바 있으며, 코로나19로 가맹점의 어려움을 함께 극복하기 위한 상생활동에 앞장서며 2020 공정거래위원회와 한국공정거래조정원에서 진행하는 ‘착한 프랜차이즈’에 선정된 바 있다.

