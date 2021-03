'우리동네씨이오' 앱 운영사 ㈜플랫폼9, 플랫폼 시스템 관련 BM 특허 취득해

㈜플랫폼9이 운영하는 창업 정보 애플리케이션 우리동네씨이오와 관련해, 창업 정보 제공 플랫폼 시스템 및 운영 방법 관련 BM(비즈니스 모델) 특허를 취득했다는 소식을 전했다.

이번 플랫폼9의 BM 특허는 창업을 준비 중인 사람들에게 업종, 투자 비용, 사업 성향에 따라 맞춤형 창업 정보를 제공한다는 내용을 포함한다. 특히나 창업 조건이나 사업 운영 계획에 따라 달라지는 매출·매입 정보를 기반으로 해, 예비 창업자가 손익 분기점 및 원금 회수 도달 시기를 예측할 수 있도록 도울 전망이다.

플랫폼9이 운영사로 있는 우리동네씨이오는 이러한 BM 특허에 힘입어, 예비 창업자에게 셀프 창업 환경을 조성하는 것을 궁극적인 목표로 관련 활동을 이어갈 예정이다. 예비 자영업자가 창업 초기 단계에서 전문 컨설팅을 받지 않고도 직접 창업 아이템을 선정하고 사업 타당성과 성공 가능성까지 판단할 수 있도록 플랫폼을 구축할 전망이다.

이와 관련해, 플랫폼9 측에서는 “생계형 창업자가 계속해서 증가하고 있는 분위기 속에서도, 대부분의 자영업자는 자신에게 맞는 창업 아이템 선정 과정에 어려움을 겪고 있다”라며 “우리동네씨이오는 예비 창업자들이 창업 준비 과정에서 느끼는 한계를 극복할 수 있도록 창업 아이템 선정부터 매칭까지 원스톱 해결 플랫폼을 구축해 나갈 것”이라고 설명했다.

현재 우리동네씨이오의 누적 다운로드 수치는 5만 명을 돌파했다. 또 전체 애플리케이션 사용자 중 약 17,000명의 희망 창업 조건 데이터를 수집한 바 있다.

한편, 우리동네씨이오는 공정거래위원회 정보공개서를 기반으로 한 프랜차이즈 가맹 정보와 사업 운영에 필요한 학습용 콘텐츠 등을 제공 중인 창업 정보형 플랫폼 애플리케이션이다. 희망 창업 조건에 따라 맞춤형 아이템 검색이 가능하도록 탄탄한 정보력을 갖췄다.

