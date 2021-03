소파전문브랜드 자코모소파, 프리미엄 가죽으로 인기

새로운 시작을 알리는 봄을 맞이하여, 이사 및 혼수 등 트렌디한 인테리어를 고민하고 있다면 자코모쇼파에 주목할 필요가 있다.

자코모소파는 1인 쇼파부터 다가구를 위한 6인 쇼파까지 각기 다른 라이프스타일을 고려해 다양한 기능과 디자인의 소파들을 겸비하여 모두를 만족시킨다는 점에서 소비자들에게 호응을 얻고 있다.

특히, 자코모쇼파는 가죽을 늘리지 않고 수축시켜 내구성 및 통기성을을 높인 "슈렁큰 가죽" 을 시그니처 가죽으로 소파를 제작, 마치 젤리처럼 촉촉하고 폭신한 감촉으로 많은 고객들의 사랑을 받고 있으며, 자코모 담당자의 말에 따르면, "매우 부드러운 감촉과 튼튼한 내구성으로 기존 <통가죽 소파> 의 뻣뻣하고 억센 느낌을 바꿔 줄 <비텔로 슈렁큰 통가죽> 소파가 가장 많은 판매율을 보이고 있다" 고 얘기했다.

가죽뿐만 아니라 내부까지 자연친화적 자재를 사용해 아이들과 반려견이 있는 집에서도 안심하고 사용할 수 있는 쇼파 브랜드로 자리 잡은 자코모는 다양한 드라마나 영화, TV 프로그램에서 많은 셀럽들에 선택을 받아 더욱 주목을 끌고 있다.

이에, 자코모는 “디자인뿐 아니라 내부까지 아름답게 설계되어 믿고 사용할 수 있는 소파를 제작하기 위해 지속적으로 노력하겠다.”라며 “앞으로도 변함없이 바르고, 깨끗한 소파를 선보일 것으로, 자코모 쇼파에 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

한편, 매회 높은 시청률을 기록하고 있는 화제의 SBS 금토 드라마 ‘펜트하우스 시즌 2’에서도 자코모소파를 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr