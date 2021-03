가입자 수 10만 명 돌파! 성장세 가파른 신개념 소셜 미디어 ‘하블’

소셜 미디어 큐레이션 플랫폼 ‘하블(HABL)’이 가입자 수 10만 명을 돌파했다고 밝혔다. 베타 서비스 시작 6개월 만이다.

앞서 지난 1월, 베타 서비스를 시작한 지 4개월 만에 가입자 수 5만 명을 넘긴 하블은 그 절반에 해당하는 기간인 2개월 만에 두 배로 가입자 수를 늘리며 본격적인 성장세에 돌입했다.

하블의 뜨거운 인기는 모바일 앱 마켓에서도 확인된다. 현재 구글 플레이 인기 앱 Top 10에 하블 앱이 올라있고, 애플 앱스토어에서도 전체 Top 100 순위에 드는 등 새로운 트렌드로 급부상 중인 것.

하블은 유튜브, 페이스북, 인스타그램 등 기존 소셜 미디어 서비스에 따로 흩어져 있던 방대한 양의 콘텐츠를 한 곳에 모아 볼 수 있는 큐레이션 개념이 도입된 새로운 소셜 미디어 플랫폼이다. 콘텐츠의 가치 재생산을 기반으로 양질의 콘텐츠를 유통하는 서비스를 제공 중이다.

하블의 가장 큰 장점 중 하나는 플랫폼에서 발생하는 수익을 사용자와 공유하는 ‘수익 공유’ 모델이 탑재된 것이다. 하블에서 활동하는 모든 사용자는 활동 포인트를 매주 산출, 하블 앱에서 제공하는 ‘힙스(HIBS’) 토큰으로 지급받게 된다. 지급된 힙스 토큰은 국내 주요 가상자산 거래소 중 하나인 ‘코인원’에서 현금화할 수 있다.

하블은 최근 업데이트를 진행, 국내 최대 포털사이트인 네이버 블로그와 포스트 큐레이션 기능을 제공하는 등 서비스 영역을 더욱 확장시켰다. 더불어 네이버 쇼핑과 쿠팡 등 커머스까지 아우르며 새로운 가능성까지 제시했다.

하블 관계자는 “예상보다 많은 사람에게 사랑을 받으며 성장세에 속도가 붙었다”며 “급격히 증가하는 트래픽에도 사용자들이 서비스를 이용하는데 지장을 받지 않도록 서버 관리, CS 관리, 인력 충원 등에 철저히 대비하고 있다”고 말했다. 이어 “앞으로도 지속적으로 신규 사용자를 늘리기 위한 마케팅 활동을 강화하는 한편, 하블을 이용하는 모든 사용자에게 보답하기 위해 서비스 품질 강화에도 노력을 기울이겠다”고 덧붙였다.

한편, 하블은 성원에 보답하기 위해 가입자 수 10만 명 돌파 감사 이벤트를 진행할 예정이다. 구체적인 내용과 일정은 추후 하블 앱 등을 통해 공지된다.

