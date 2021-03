정몽구, 오늘 현대모비스 등기이사 물러나 '그룹경영' 손뗄듯

[아시아경제 이창환 기자] 정몽구 현대차그룹 명예회장이 24일 현대모비스 등기이사직을 내려놓으며 그룹 경영에서 손을 뗄 전망이다.

현대모비스는 이날 오전 서울 강남구 GS타워에서 주주총회를 열 계획이다. 주총에서 현대모비스는 조성환 사장, 배형근 재경부문장(부사장), 고영석 연구개발(R&D)기획운영실장의 사내이사 선임건을 의결한다.

현대모비스의 사내이사는 총 4명으로, 박정국 대표이사가 현대차로 자리를 옮기며 한 자리가 비게 됐지만 정몽구 명예회장이 임기 1년을 남기고 물러나기로 결정하면서 총 2명을 신규 선임하게 됐다. 배 부사장은 재선임이다.

정 명예회장은 이날 현대모비스 주총을 끝으로 마지막 남은 등기이사직까지 내려놓으며 경영 일선에서 완전히 물러난다.

지난해 2월 현대차 이사회는 정 명예회장을 사내이사로 재선임하는 안건을 상정하지 않았다. 정 명예회장은 작년 3월 현대차 이사회 의장직을 21년 만에 정의선 당시 그룹 수석부회장에게 넘겨줬고, 작년 10월에는 그룹 회장직을 물려주고 명예회장으로 추대됐다.

현대차그룹은 기업을 실질적으로 지배하는 총수를 정몽구 명예회장에서 정의선 회장으로 변경해달라고 공정거래위원회에 요청해 놓은 상태다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr