자율주행 레벨4+ 상용화 앞당긴다…'기술개발혁신사업단' 출범

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 오는 2027년까지 총 1조1000억원을 투입해 레벨4 수준의 자율주행차의 상용화를 이끌 '자율주행기술개발혁신사업단'이 24일 공식 출범한다.

이날 산업통상자원부와 과학기술정보통신부, 국토교통부, 경찰청 등 4개 부처는 한국자동차회관에서 혁신사업단 출범식을 연다.

사업단은 산업부와 과기부, 국토부, 경찰청 4개 부처가 올해부터 본격 착수한 '자율주행기술개발혁신사업'의 보다 유기적인 추진과 연구성과의 사업화 강화 등을 위해 신설한 공익법인이다. 현대기아차 PM담당(전무급) 출신의 최진우 사업단장을 포함 총 17명의 인력으로 구성된다.

사업단은 그간 부처별로 추진된 자율주행기술개발혁신사업을 총괄 기획·관리한다. 사업성과의 보급·확산 등 사업화 촉진은 물론 공공-민간 협력의 가교 역할 등을 중점 추진해 나갈 계획이다.

자율주행기술개발혁신사업은 2027년 융합형 레벨4+ 자율주행 상용화 기반 완성을 목표로 금년부터 2027년까지 총 1조974억원이 투입되는 다부처 사업이다. 레벨4는 특정구간에서 제어권 전환없이 운행이 가능한 자율주행을 의미한다. 레벨4+는 여기에 인프라와 사회 서비스를 포함한다.

박진규 산업부 차관은 "정부는 친환경차와 더불어 미래차 뉴딜의 양대 축인 자율주행이 우리 자동차 산업 경쟁력 제고와 미래시장 선점을 이끌 핵심 성장동력으로 육성하기 위해 전 방위적인 지원을 아끼지 않겠다"며 "이를 위해 사업단이 융합과 연계의 생태계 조성, 성과지향적 사업관리에 만전을 기해 달라"고 말했다.

