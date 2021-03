코로나 악화 우려‥유가 6% 폭락·뉴욕 증시도 부담

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재유행 확산의 영향으로 내림세로 마감했다.

23일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 308.05포인트(0.94%) 하락한 3만2423.15, S&P500 지수는 30.07포인트(0.76%) 내린 3910.52에, 나스닥 지수는 149.85포인트(1.12%) 떨어진 1만3227.70에 거래를 마쳤다.

이날 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 의회 증언은 시장에 큰 영향을 미치지 못했다. 오히려 유럽에서의 코로나19 상황 악화와 국제유가 추락이 악재로 작용했다.

독일과 프랑스 등 주요 국가들은 봉쇄 조치를 다시 강화했다. 경제 정상화의 속도를 늦출 수밖에 없는 상황은 이날 위험자산 투자심리를 압박했다.

아스트라제네카 백신의 임상시험 결과에 날짜가 지난 정보(outdated information)가 포함됐을 수도 있다는 의혹도 우려를 키웠다.

미국 내에서도 지난 주말 기준으로 21개 주에서 신규 감염이 증가했다. 미국의 백신 보급이 속도를 내는 중에도 경제 활동 재개 영향으로 코로나19 감염은 여전히 우려할만한 상황이다. 변종 바이러스의 확산도 문제로 지적된다.

코로나19 재유행 우려는 국제 유가를 끌어내리고 미 국채값을 상승시켰다. 이날 서부텍사스원유(WTI)는 수요 감소 우려로 이날 6% 넘게 폭락하며 지난 2월 초 이후 최저치를 기록했다.

미 국채금리는 1.62%까지 하락했다. 채권 금리 하락은 채권값 상승을 뜻한다. 파월 의장은 이날 의회에서 현 경제 상황에 대해 여전히 회복이 불안정하며 인플레 우려가 낮다는 점을 강조했다.

코로나 상황 악화 영향으로 인프라주와 유화주가 일제히 하락했다. 중장비 제조 기업 캐터필러가 3.4%가량 하락했고 다우케미컬도 4.3%나 내렸다. 국채 금리 하락 효과로 금융주도 일제히 급락했다. JP모건 체이스가 1% 하락했고 골드만삭스는 2.2% 내렸다.

대장주 애플은 0.6%, 테슬라는 1.17% 하락했다. 인텔은 정규 거래서는 3% 하락했지만 애리조나주에 두 곳의 반도체 제조공장 건립 계획을 발표하며 시간 외 거래에서 5% 급등했다.

개인들이 주로 거래하는 게임스톱은 정규거래에서 6.5% 하락한 데 이어 실적 발표 후 시간 외 거래에서 13% 하락 중이다.

