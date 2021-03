[아시아경제 이창환 기자] 시위대 유혈진압으로 국제사회의 비판을 받고 있는 미얀마 군사정권이 오히려 시위대에 책임을 돌렸다.

미얀마 군정 대변인인 조 민 툰 준장은 23일 TV를 통해 방송된 기자회견에서 군경의 시위 진압 과정에서 164명이 숨졌다고 밝히고, 이에 대해서는 군부도 슬픔을 느끼고 유감스럽다고 밝혔다.

그러나 조 민 툰 준장은 "기물을 파괴하고 불안을 부채질했다"며 시위대의 책임을 지적했다.

사망자 164명은 미얀마 인권단체 정치범지원협회(AAPP)가 전날 현재 확인된 사망자가 최소 261명이라고 밝힌 것과 크게 차이 가 난다. 또 SNS에 올라온 각종 동영상 및 사진에 나타난 '조준 사격' 등 군경의 의도적인 살상 행위와도 배치된다.

다만 그는 "시위와 폭력이 줄어들고 있다"며 "이제는 폭력 행위가 발생해도 가능한 한 무력 사용을 최소화할 것"이라고 말했다.

