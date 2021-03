"2025년 장기 기증 희망등록 15%로"…정부, 기증 활성화 계획 발표

타인에 순수기증 시 기증 후 건강검진 '2년 3회'로 지원 확대

[아시아경제 김지희 기자] 정부가 장기와 인체조직의 기증 활성화를 위해 기증희망 등록 기관을 보건소, 운전면허시험장 등으로 확대한다. 또 장기 기증자의 건강권과 권익 보호 강화를 위해 객관적인 의학적 표준 등 기준을 마련하고, 순수기증의 경우 기증 후 건강검진을 2년 내 3회로 확대하는 등 지원을 강화한다.

이를 통해 정부는 장기·조직 기증 희망 등록률을 올해 3% 수준에서 2025년 15%까지 끌어올리겠다는 청사진을 제시했다.

보건복지부는 23일 사회관계장관회의 심의를 거쳐 이 같은 내용의 '장기·인체조직 기증 활성화 기본계획(2021∼2025)'을 확정했다고 밝혔다. 이번 계획은 장기 등 기증 활성화를 위해 정부 차원에서 처음으로 수립된 종합 지원계획이다.

정부는 장기 기증희망 등록 기관 확대와 모바일 접근성 강화 등 제도개선을 통해 국민이 쉽게 기증희망등록에 참여할 수 있도록 할 방침이다. 지난해 국립장기조직혈액관리원의 인식 조사에 따르면 국민 1000명 중 61.6%가 장기 기증 의향이 있다고 밝혔으나 실제 기증희망등록에 참여하는 비율은 14.6%에 불과했다. 참여 비율이 낮은 이유로는 방법을 알지 못하거나 절차가 복잡한 경우 등이 30.4%를 차지해 장기기증희망등록 신청의 접근성을 제고할 필요성이 제기됐다.

이번 대책으로 정부는 전국 보건소, 운전면허시험장 등으로 기증희망등록 기관을 확대한다. 또 챗봇, 온라인 상담채널 운영 등 기증 희망등록 과정에서 궁금증이나 오해를 해소할 수 있도록 해 접근성을 높인다.

아울러 뇌사추정자 통보체계를 간소화하고 관련 수가 신설을 검토한다. 뇌사관리에서 기증까지 과정 전반에 걸친 인력지원 등 의료기관의 뇌사 관리 부담을 줄일 수 있도록 지원체계 마련에도 나선다. 정부는 의료기관의 부담 경감과 뇌사관리 효율화를 위해 전문기관인 한국장기조직기증원과 협약을 통해 기증자를 찾고 뇌사자 관리를 지원하기로 했다.

살아있는 장기 기증자의 권익 보호 강화도 추진한다. 이식학회 등과 협의해 객관적인 의학적 표준 등 기준을 마련하고, 나아가 미성년 기증 기준도 다시 살필 방침이다. 타인에게 순수기증을 한 경우 기증 후 건강검진도 현행 1년 내 1회 지원에서 2년 내 3회 지원으로 확대한다. 근로자인 기증자에게는 유급 휴가 보상도 확대한다.

이를 통해 정부는 기증 희망 등록률을 높이는 동시에, 인구 100만명당 뇌사 기증자 수를 올해 10명에서 2025년 15명으로, 조직기증자는 같은 기간 2명에서 2.8명으로 늘릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

권덕철 복지부 장관은 "장기기증·이식은 사람의 생명과 죽음 사이에 있고 그 사이를 잇는 중요한 문제로 기증자 한 분이 평균 4명에게 새 삶을 드리고 있다"며 "기본계획의 차질없는 이행을 위해 제도 개선을 추진하고 국민적 공감대 형성을 통해 장기기증 활성화를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr