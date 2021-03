靑 "文대통령 백신 접종 이후 '편안'…접종 속도 높일 필요"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 23일 오전 아스트라제네카(AZ) 백신을 접종했으며, 접종 이후에도 현재까지 편안한 상태인 것으로 나타났다. 문 대통령은 '일상으로의 복귀'를 위해 접종속도를 더 높여야 한다는 뜻도 내비쳤다.

강민석 청와대 대변인은 23일 "문 대통령은 오늘 오전 서울 종로구 보건소에서 AZ 백신을 접종한 뒤 30분 대기하고 청와대로 복귀했다"며 "백신 접종 이후 편안하시다"고 상태를 전했다.

문 대통령은 청와대에 복귀한 직후 9시 40분부터 1시간 30분여간 참모회의를 주재했다. 문 대통령은 "간호사가 주사를 잘 놓아서 전혀 아프지 않았다"며 "백신 접종 상황에 차질은 없으나, 일상으로의 복귀를 위해 접종 속도를 더 높일 필요가 있다"고 밝혔다.

문 대통령 내외는 이날 오전 서울 종로구 보건소에서 청와대 인사 9명과 함께 AZ 예방접종을 받았다. 이 자리에서 문 대통령은 주사를 맞은 후 "전혀 문제가 없는데"라며 AZ 백신의 안전성에 신뢰감을 표하기도 했다. 이번 예방접종은 오는 6월 영국에서 열리는 주요 7개국(G7) 참석자들을 대상으로 한 '필수목적 출국을 위한 예방접종 절차'에 따라 시행됐다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr