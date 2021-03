홈스쿨링으로 자기주도학습 할 수 있다… ‘와이즈캠프 비주얼씽킹’ 주목

코로나 19가 지속되면서, 올해도 홈스쿨링에 대한 관심은 높아질 것으로 보인다. 홈스쿨링은 가정에서 안전하게 학습할 수 있으며, 학생 수준에 맞는 콘텐츠를 제공하는 것이 특징이다.

특히 학생의 학습능력에 따라 체계적으로 진도 계획을 세울 수 있어, 자기 주도적 학습이 가능하다.

와이즈캠프는 자기주도학습을 위한 다양한 콘텐츠를 선보이고 있는 초등교육브랜드이다.

대표 프로그램은 비주얼씽킹이다. 비주얼씽킹은 말뼈사전, 개뼈노트, 교과서 글뼈읽기 등의 학습법이 접목된 콘텐츠이다. 개념을 체계적으로 정리하고 습득할 수 있으며, 집에서 재미있는 게 공부할 수 있는 것이 특징이다.

말뼈사전은 초등학교 교과서에 나오는 단어들을 학년별, 단원별로 찾아서 쉽게 이해할 수 있다. 텍스트와 음성 검색이 가능해 학습자의 편의를 높였으며 단어에 대한 설명을 재미있고 자세하고 쉽게 이해할 수 있다.

개뼈노트는 오직 와이즈캠프에서만 만날 수 있는 학습 콘텐츠이다. 교과서에 나오는 단원 내용의 개념의 뼈대를 정리해주는 학습으로, 단원의 마지막 과정에서 진행된다. 단원 전체 핵심적인 내용을 이미지로 직관화 하여 기억할 수 있는 것이 특징이다.

교과서 글뼈읽기는 교과서에 나오는 여러 가지 종류의 지문들 글의 뼈대를 잡는 연습을 할 수 있으며, 공부할 때 정말 중요한 문해력 향상에 도움을 준다.

특히, 와이즈캠프는 홈스쿨링 교육브랜드답게 다양한 비주얼코칭으로 밀착 학습 관리를 진행하고 있다.

비주얼코칭은 아이들의 시선 데이터를 저장하여 아이트래킹 기술로 학생이 학습 시 집중하지 않는 경우 집중하라고 알려주기도 하고 스트레칭을 유도하는 AI 학습 시스템부터, 학생의 학습 데이터를 분석한 AI 맞춤 리포트까지 제공한다.

또, 전국의 같은 학년 친구들과 담당 선생님과 함께 라이브로 학습할 수 있는 라이브 화상수업과 담당 선생님과 통화로 학습적인 부분 피드백을 받을 수 있는 1:1 전화 튜터링을 제공한다.

이외에도 두두잉글리시, 판다수학, 오투과학 등의 프리미엄 학습 콘텐츠도 만나볼 수 있다.

판다수학은 연산과 교과 개념, 문제 유형, 문제풀이, 심화과정 등 초등 수학의 모든 과정을 수준별로 학습할 수 있다.

두두잉글리시는 파닉스부터 워즈, 리딩, 그래머, 말하기, 쓰기까지 원스톱으로 학습할 수 있으며 스토리북을 통해 영어책 리딩과 리스닝을 익힐 수 있다. 오투과학은 VR 과학여행 콘텐츠와 교과서에 나오는 실험 동영상을 보며 학습할 수 있다.

참여형 학습 소통 커뮤니티인 비주얼 커뮤니티에서는 또래 집단 간의 소통을 통해 지식을 확장하는데 중점을 두고 있다.

개뼈세상에서는 친구가 쓴 개뼈노트도 볼 수 있으며, 자신의 노트를 친구들에게 자랑할 수도 있다. 생각 나눔은 개인이 만든 설문을 통해서 친구들과 다양한 생각 나눌 수 있는 공간이다. 왘툰은 정해진 주제에 대한 만화를 그리면서 재미와 자신감을 한 번에 잡을 수 있다. 와캠백과는 친구들과 함께 만드는 백과사전으로, 다양한 지식을 공유하고 확장할 수 있다.

한편 와이즈캠프는 3월 무료체험 프로모션을 진행한다. 오는 31일까지 무료체험 신청자를 대상으로 삼성전자 가전제품 추첨의 기회가 주어진다. 또 학부모 학습 후기 이벤트도 진행 중이며, 자세한 사항은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

