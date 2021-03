"주사 잘 놓으시니 안 아프네요"…AZ 백신 맞은 文 대통령 내외

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] "따끔하세요~"(황채원 간호사)

"주사를 잘 놓으시니까 조금도 안 아프네요."(문재인 대통령)

문재인 대통령 내외를 포함, 청와대 인사 11명이 23일 오전 서울 종로구 보건소에서 아스트라제네카(AZ) 예방접종을 받았다. 이번 예방접종은 오는 6월 영국에서 열리는 주요 7개국(G7) 참석자들을 대상으로 한 '필수목적 출국을 위한 예방접종 절차'에 따라 시행됐다. 필수목적 출국을 위한 예방접종은 ▲공무상 국외출장·해외파병군인·재외공관 등 국익 직결 업무수행 ▲공익목적, 중요 경제활동 등을 위해 3개월 이내 단기 국외방문할 경우 실시한다.

문 대통령 내외는 이날 오전 9시 종로구 보건소를 방문, 체온측정을 한 후 강홍영 예방접종실 진료의사에게 예진을 받았다. 이후 접종실로 이동해 황채원 간호사에게 AZ 주사를 맞았다. 문 대통령은 의자에 앉아 왼팔에 주사를 맞으며 "주사를 잘 놓으시니 조금도 안 아프다"고 말하기도 했다. 문 대통령은 접종을 마친 후 다른 의자로 옮겨 앉아 김정숙 여사의 접종이 끝나기를 기다렸고, 함께 대기실로 이동했다. 접종자들은 접종 후 15~30분가량 대기실에서 이상반응을 살피게 된다.

이번 접종에는 문 대통령 내외와 함께 영국을 방문할 예정인 서훈 국가안보실장 등 모두 11명이 참여했다. 앞서 질병관리청은 종로구 보건소를 'G7 출국 대표단 예방접종 실시기관'으로 지정한 바 있다.

청와대는 "대통령 내외는 대통령 전담병원인 국군서울지구병원에서 예방접종을 받기보다는 다른 대표단 구성원들과 함께 접종을 희망함에 따라 종로구 보건소에서 대통령비서실 직원 등 9명이 동행해 접종을 받았다"고 설명했다. 11명이 함께 접종을 받는 것은 접종기관인 종로구 보건소에서 1바이알(병)당 11도즈(회) 접종이 가능하다고 확인됐기 때문이다. 한편 문 대통령 내외의 AZ 백신 접종을 시작으로 우리나라에서도 만 65세 이상 고령층에 대한 AZ 백신 접종이 본격적으로 시행된다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr이지은 기자 leezn@asiae.co.kr