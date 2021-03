속보[아시아경제 나주석 기자] 범야권 서울시장 단일후보로 오세훈 국민의힘 후보가 확정됐다.

23일 국민의힘과 국민의당 야권 후보 단일화 실무협상단은 국회에서 범야권 후보로 오 후보가 확정됐다고 발표했다.

정양석 국민의힘 사무총장은 "오 후보로 결정났다"고 밝혔다.

양당은 한국리서치와 글로벌리서치 두 곳의 여론조사기관을 통해 3200명의 시민을 대상으로 두 후보의 경쟁력과 적합도와 관련한 여론조사를 실시해, 범야권 단일후보를 결정했다.

