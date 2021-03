LG CNS, 청소년 AI 교육 나선다

[아시아경제 부애리 기자] LG CNS가 중학생을 대상으로 비대면 인공지능(AI) 교육을 실시한다.

LG CNS는 23일 서울 성재중학교를 시작으로 연말까지 30개 학교 3500명에게 'AI 지니어스' 교육을 진행한다고 밝혔다. 수도권 외 도서 벽지 지역 학교로도 교육 대상을 확대할 예정이다.

AI 지니어스는 중학교 정규 수업 시간에 편성돼 1일 6시간 온라인 수업으로 진행된다. AI 개념 이해, AI 기술 체험, 미래직업 탐구, AI 윤리 토론, AI 챗봇 만들기 등으로 구성돼 있다. 학생들은 학교나 집에서 비대면으로 교육에 참여할 수 있다.

AI 지니어스는 2017년 찾아가는 소프트웨어(SW) 교육 사회공헌 프로그램 '코딩지니어스'로 출발했다. 지금까지 총 90개 학교 1만여명의 학생들에게 교육을 제공했다. LG CNS는 AI 기술의 중요성이 높아짐에 따라 올해부터 'AI 지니어스'로 확대해 집중 교육에 나섰다.

AI 지니어스는 강사와 학생이 실시간으로 화상을 통해 만나고 채팅이나 음성 대화로 쌍방향 소통이 가능하다. 학생들은 'AI 기술 체험' 시간에 AI로 직접 그림을 그려보고 작곡을 하며 AI의 원리는 배운다. AI 지니어스 강사에는 LG CNS 출신 경력보유여성들이 나선다.

LG CNS는 올해 중학생을 대상으로 한 'AI 지니어스' 외에도 고등학생 대상의 진로 설계형 심화 AI 교육과 초등학생 대상의 기초 AI 교육 등 대상을 확대해 다양한 형태의 SW 교육 프로그램을 실시할 예정이다.

김기수 LG CNS 최고인사책임자(CHO)는 "SW 사고력을 길러 급변하는 IT 환경 속에서 청소년들의 문제 해결 능력을 배양하고 비대면 교육을 통해 디지털 소통 능력을 키울 것"이라며 "AI, 빅데이터, 클라우드 등 LG CNS의 IT 신기술 역량을 활용해 더 많은 청소년들이 교육 혜택을 받을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

