파월 "디지털 화폐 추진 안해‥비트코인은 금과 비슷"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 의회의 승인과 법적 기반 없이는 디지털 화폐를 추진하지 않겠다는 견해를 밝혔다. 그는 또 비트코인이 달러보다는 금에 가깝다는 입장도 언급했다. 비트코인의 지불 기능에 대해 부정적인 입장을 보인 것이다.

파월 의장은 22일(현지시간) 국제결제은행(BIS)이 주최한 회의에 참석해 이같이 밝혔다.

파월 의장은 "MIT 대학과 추진 중인 디지털화폐에 대한 공동연구는 기술의 가능성과 제한을 확인하기 위함이며 디지털화폐를 개발하려는 시도가 아니다"라고 강조했다.

파월 의장은 비트코인 등 가상화폐에 대한 견해도 밝혔다. 그는 '가상화폐가 전통적인 통화 시스템에 위협이 되느냐'는 질문에 "비트코인은 변동성이 큰 데다 법적인 기반도 없어 지불 수단으로 사용하기 어렵다"라고 진단했다.

그는 이어 "가상화폐는 투기적인 자산이다. 본질적으로 화폐인 달러가 아니라 금을 대체할 수 있다"라고 설명했다.

파월 의장의 발언이 전해진 후 비트코인 값은 5만8000달러대에서 5만7000달러대로 소폭 하락 중이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr