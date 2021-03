이낙연 "박영선은 엄마 마음, 딸 심정 갖춰"…野 "성역할 인식 개탄스러워"

이낙연 "박영선, 엄마마음 가진 후보"

野 "차별 발언 지적하는 것도 지쳐"

[아시아경제 강주희 기자] 이낙연 더불어민주당 상임선대위원장이 박영선 서울시장 후보를 "엄마의 마음으로 아이를 보살피는 자세를 갖춘 후보"라고 소개한 발언을 두고 야당의 비판이 거세지고 있다. 여성의 역할을 아이를 보살피는 엄마의 역할로 국한한 왜곡된 성 인식이라는 지적이다.

이 위원장은 22일 선대위 회의에서 박 후보에 대해 "박영선 서울시장 후보는 엄마의 마음으로 아이를 보살피고 기를 마음가짐, 딸의 심정으로 어르신을 돕는 자세를 갖춘 후보"라고 말했다.

앞서 박 후보는 이날 서울시 공립·사립 유치원 소속 7만5000명의 어린이에게 중식, 간식, 우유를 무상 제공하겠다고 공약하면서 "'엄마 리더십'을 더하겠다. 서울시가 책임지는 아이 돌봄을 엄마 시장 박영선에게 맡겨 달라"고 호소하기도 했다.

이 같은 사실이 알려지자 야당은 즉각 비판의 목소리를 쏟아냈다. '육아를 전담하는 것은 여성, 어른을 돕는 것은 딸'이라는 여성에 대한 왜곡된 인식을 드러냈다는 지적이다.

황규환 국민의힘 상근부대변인은 이날 구두 논평에서 "여성의 역할을 아이를 보살피고 기르는 것으로 국한 지은 이 위원장의 왜곡된 성역할 인식이 개탄스럽다"면서 "박원순 전 시장의 성추행 피해자의 울부짖음에도 외면했던 민주당과 박 후보가 '여성'과 '딸'을 운운할 자격은 있기나 한가"라고 비판했다.

조혜민 정의당 대변인도 논평을 내고 이 위원장을 향해 "돌봄을 여성 몫으로 생각하는 인식이 개탄스러울 따름"이라고 목소리를 높였다.

그러면서 "자당 서울시장 후보를 두고 '성 역할 프레임'을 씌워 차별적 발언을 일삼고 있다"며 " 서울시장으로 적합한 이유에 대해 설명할 말이 고작 성 역할 프레임을 씌우는 것밖에 없나"라고 지적했다.

조 대변인은 또 이 위원장이 지난해 7월 한 강연에서 "인생에서 가장 크고 감동적인 변화는 소녀가 엄마로 변하는 순간"이라고 발언해 논란을 일으켰던 일을 언급하며 "이 선대위원장은 지난해 7월 출생과 육아에 대한 차별적인 발언을 일삼고 사과했다. 당시에도 '점잖은 막말'을 하더니 지금도 별 다를 바가 없다"고 꼬집었다.

이어 "성차별적인 발언을 지적하는 것도 이젠 지친다"며 "편견 속에 기대어 말을 쉽게 내뱉는 경솔한 행동은 이제 그만하길 바란다"고 일갈했다.

