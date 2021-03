테슬라 5% 반등‥국채금리 하락에 뉴욕증시 강세

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미 국채금리가 약세를 보이며 뉴욕증시가 상승 출발했다. 전기차 업체 테슬라가 장중 5%의 강한 상승세를 보이고 있다.

22일(현지시간) 오전 9시55분 현재 다우지수는 0.1%, S&P500지수는 0.43%, 나스닥지수는 0.85%씩 상승 중이다.

이날 미 10년물 국채금리가 1.68%대로 하락한 것이 기술주 상승을 유도했다는 평가다. 국채금리는 지난주 1.7%대를 돌파하며 위험자산인 증시에 부담으로 작용했었다.

이날 전해진 아스트라제네카의 백신이 코로나19에 대해 79%의 예방 효과를 기록했다는 발표도 투자 심리 회복의 요인으로 꼽힌다. 미국 내 일부 주에서 다시 코로나19 감염이 확산하고 있다는 소식은 큰 영향을 미치지 못했다.

최근 조정이 컸던 테슬라의 강세가 두드러진다.

이날 테슬라는 장중 5.6% 상승해 690달러 선에 거래된 후 4%대 상승률을 보이고 있다. 캐시 우드가 이끄는 아크자산운용이 테슬라가 2025년까지 3000달러까지 상승할 수 있다고 예상한 영향으로 풀이된다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr