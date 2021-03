'썩은 사과' 대사 인용 檢 비판한 조국…김근식 "거꾸로 해석하지 마" 일갈

[아시아경제 강주희 기자] 김근식 국민의힘 비전전략실장이 tvN 드라마 '빈센조' 대사를 이용해 검찰을 비판한 조국 전 법무부 장관을 향해 "자신만의 동굴에 갇혀 드라마마저 거꾸로 해석하지 말라"고 일갈했다.

김 실장은 22일 자신의 페이스북에 "검찰조직에 올곧은 검사도 있지만 권력과 야합한 썩은 검사가 있다는 거 전적으로 동의한다"고 전제하며 "한가로이 드라마 보면서 '썩은 검찰' 운운하는 조국에게 묻겠다. 문재인 정권의 검찰에서 올곧은 검사는 누구이고 썩은 검사는 누구인가"라고 물었다.

김 실장은 "이명박, 박근혜 구속하고 이재용 구속하고 양승태 사법농단 기소한 윤석열이 썩은 검사인가요? 현 정권의 압박에 굴하지 않고 살아있는 권력 눈치 보지 않고 조국과 정경심 비리 수사하고, 울산시장 선거 개입 수사하고 월성원전 조작사건 수사하는 윤석열은 올곧은 검사인가요? 썩은 검사인가요?"라고 이어갔다.

또 "정권 초기 적폐청산 수사하고 검찰국장까지 지냈지만 추(미애 전 법무부) 장관의 수사지휘권 발동과 윤석열 징계와 박범계 장관의 한명숙 위증교사 사건 재심의에 대해서 원칙으로 대응하는 조남관 차장은 올곧은 검사입니까? 썩은 검사입니까? 채널A 사건 관련 한동훈 불기소 뭉개고, 김학의 불법 출금 피의자 소환 거부하고 윤석열 징계 동참하는 이성윤이 올곧은 검사인가요? 썩은 검사인가요?"라고 거듭 물었다.

그러면서 "드라마 대사 그대로 '썩은 부위가 있으면 썩은 사과'라고 하듯이, 정권 눈치 보고 권력에 충성하는 이성윤, 심재철, 신성식, 한동수, 정진웅, 진혜원, 임은정 검사들이 지금 검찰에 그대로 있는 한 문 정권의 검찰이 '썩은 사과'이고 '썩은 검찰'일 뿐"이라고 꼬집었다.

앞서 조 전 장관은 이날 페이스북에 '빈센조'에서 주인공 빈센조(송중기) 변호사가 검찰 조직을 '썩은 사과'에 빗대며 "사과의 썩은 부분이 있고 안 썩은 부분이 있다. 우리는 이 사과를 반쯤 먹을 만한 사과가 아니라 썩은 사과라 부른다"고 말한 대사를 공유하며 검찰을 저격했다.

