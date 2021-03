국민연금, 글로벌 사모펀드 지분 첫 취득

[아시아경제 박소연 기자] 국민연금이 유럽 사모펀드(PEF) 운용사의 지분을 인수했다. 해외 대체투자 수익률을 끌어올리기 위한 발판으로 해석된다. 국민연금이 사모펀드의 지분을 취득한 것은 기금 운용 역사상 처음이다.

22일 금융투자업계에 따르면 국민연금은 최근 영국의 글로벌 사모펀드 운영사인 BC파트너스의 지분을 취득했다.

BC파트너스는 400억달러(약 45조원) 규모의 자산을 운용하는 글로벌 투자회사다. 1986년 설립된 베어링 캐피털이 전신인 BC파트너스는 기업을 인수해 가치를 높인 뒤 되파는 '바이아웃'에 특화된 사모펀드 운용사로 알려져 있다.

국민연금은 대체투자의 비중을 높여나가고 있다. 지난해 말 기준 전체 자산 중 대체 투자의 비중은 10.9% 정도였는데 올해 말 목표 비중은 13.2% 수준이다. 국내 주식 비중을 줄이는 대신 해외주식이나 대체투자 비중을 높이면서 수익률을 높이는 방안을 찾고 있는 것이다.

지난해 국민연금은 알리안츠(Allianz) 그룹과 2조8000억원 규모 해외 부동산 조인트벤처(JV·합작투자사업)를 결성하는 계약을 체결했고, 네덜란드 APG와 해외 고속도로 등 인프라에 공동 투자하기도 했다.

