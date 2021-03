장석웅 전남교육감 “교육지원청에 권한 이양 ” 강조

본청 예산 삭감, 전문직 4명 감축 예정

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감은 “지역 교육지원청이 전남교육의 중심이 돼야한다”며 본청 예산 삭감 및 인력 감축 의지를 밝혔다.

장 교육감은 22일 확대간부회의에서 “지난해 말부터 학교 운영의 자율성을 높이기 위해 불요불급한 본청 사업과 인력 감축을 진행하고 있다"며 “본청 각 실과 별로 사업 감축 계획을 마련했다”고 밝혔다.

이어 “감축 계획에 따라 사업을 재정비해 본청 업무가 상당 부분 줄어들고 예산도 110억여 원 감축될 것”이라며 “올해부터 줄어드는 사업도 있고, 내년에 감축되는 사업도 있을 것이다. 지난 1월과 3월 인사를 통해 본청 인력을 31명 줄였고, 오는 7월 전문직 4명이 감축될 예정이다”고 덧붙였다.

장 교육감은 “본청 사람을 줄이고, 예산을 감축하는 것은 ‘교육지원청이 전남교육의 중심이 돼야 한다’는 명제를 실천하기 위함”이라며 “지원청에 일정 부분 예산과 인사의 자율권을 부여하고, 고등학교 업무에 관한 사항도 점차 지원청으로 이양돼야 하지 않을까 생각한다”고 강조했다.

그러면서 “내년에는 학생 수·학교 수를 고려해 필요한 교육지원청에 국을 설치하는 것도 검토하고 있다”며 “본청의 군살 빼기, 즉 예산과 사람 줄이기를 하는 것은 궁극적으로는 지원청이 전남교육의 중심이 돼야 하는 것”이라고 거듭 강조했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr