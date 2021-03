[아시아경제 부애리 기자] 일본에서 코로나19 긴급사태가 해제된 가운데 일본 전역의 신규 확진자가 822명(오후 9시 기준)으로 22일 집계됐다.

1주일 만에 1000명대 밑으로 떨어지긴 했지만 지난 15일(695명)보다 20% 가량 늘어난 수치다.

감염자가 많은 도쿄지역의 경우 7일간 일평균 감염자 수는 전주와 비교해 10일째 증가했다.

도쿄도 등 수도권 4개 광역단체는 이날 긴급사태 해제에 맞춰 음식점에 대한 영업 권고 시간을 오후 9시까지로 연장하는 등 규제 완화에 나섰다.

통신업체 NTT도코모가 이날 오후 3시 기준으로 일본 전국의 주요 역과 번화가 95개 지점의 유동 인구를 분석한 결과에 따르면, 절반을 넘는 53개 지점의 인파가 일주일 전과 비교해 늘어난 것으로 나타났다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr