정의용, 아세안 공관장 회의…"신남방정책은 외교 다변화의 핵심"

"주력 사업 가시적 성과 위해 노력"

[아시아경제 김지희 기자] 정의용 외교부 장관은 22일 신남방 공관장들과 화상회의를 열고 신남방정책의 의의와 효과적인 추진방안에 대해 논의했다고 외교부가 밝혔다.

정 장관은 이번 회의에서 외교 다변화를 위해 추진 중인 핵심 외교 정책으로서 신남방정책의 의의를 강조하고, 올해 보건과 교육, 무역투자 확대 등 신남방정책 플러스 7대 전략방향에 따른 주력 사업들이 가시적 성과를 거둘 수 있도록 함께 노력하자고 강조했다.

또 급변하는 외교 환경에서 공관장들의 신속하고 정확한 판단과 효율적인 현장 대응이 중요하며 국민 보호와 기업 활동 지원을 위해 각 공관이 지속 노력해줄 것을 당부했다. 코로나19 백신과 관련해 재외국민의 특수한 상황을 감안해 방역당국과도 적극 협의해 나가기로 했다.

특히 정 장관은 미얀마 상황이 추가로 악화할 경우 교민 보호 대책 강구를 위해 본부와 공관 간 긴밀하게 협의하라고 지시했다.

회의에는 신남방특별위원회 위원장을 맡은 박복영 대통령비서실 경제보좌관도 참여해 신남방정책 플러스 7대 전략에 따른 국가별 핵심 사업들이 조기에 성과를 낼 수 있도록 공관장의 협조를 당부했다. 공관장들은 코로나19 상황 등을 반영하고 국가별 특성과 수요에 부합하는 정책을 이행함으로써 의미 있는 성과를 거둘 수 있도록 노력해 나가겠다고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr