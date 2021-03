[아시아경제 부애리 기자] 유럽연합(EU)이 22일 북한 정경택 국가보위상, 리영길 사회안전상과 중앙검찰소에 인권 제재를 결정했다.

EU 27개 회원국 정부를 대표하는 기구인 EU 이사회는 이날 북한, 중국, 러시아, 리비아, 에리트레아, 남수단 등 6개국의 개인 11명과 4개 단체를 대상으로 인권 유린을 이유로 제재를 부과하기로 결정했다고 밝혔다.

정 국가보위상, 리 사회안전상과 중앙검찰소에 제재 결정이 내려진 것은 북한 내 사법절차에 의하지 않은 처벌, 고문을 비롯한 비인간적 대우 등 심각한 인권 유린에 책임이 있다는 이유에서다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr