박범계 "합동감찰 용두사미로 끝나지 않을 것"… 고강도 감찰 예고

[아시아경제 최석진 기자] 한명숙 전 국무총리 금품수수 사건 수사 과정과 한 전 총리 재판 증인의 모해위증 의혹 관련 진정 처리 과정에 대한 법무부와 검찰의 합동감찰을 지시한 박범계 법무부 장관이 "(합동감찰이) 용두사미로 대충 끝나지는 않을 것"이라며 강도 높은 감찰을 예고했다.

박 장관은 22일 오후 법무부 과천청사에서 퇴근하는 길에 취재진과 만나 "상당한 기간 동안, 상당한 규모로 합동감찰을 진행할 것"이라며 이같이 밝혔다.

박 장관은 "(합동감찰의) 목표는 검찰 특수수사, 직접수사의 여러 문제점을 밝히고 조직 문화를 개선하고, 마지막에는 검찰개혁을 위한 제도개선을 하겠다는 것에 방점이 있다"고 강조했다.

박 장관은 지난주 진행된 대검 부장회의에 대한 유감도 다시 한 번 드러냈다.

그는 "모해위증 의혹 사건에 대해 다시 한번 집단지성을 발휘해달라고 했는데, 확대된 고위직 회의조차도 절차적 정의에 의문을 품게 만드는 현상이 벌어졌다"며 "그 점에 대해 유감"이라고 말했다.

박 장관은 회의 당시 예정에 없던 수사팀 검사가 참석한 것에 대해 "제 수사지휘에 없던 내용이고 예측 가능성도 없었다"며 "담당 검사를 참여시킨 것 자체가 이해할 수 없다"고 강한 불만을 표했다.

그는 대검 회의 결과가 회의 종료 직후 언론에 보도된 것에 대해서도 "또 13시간 반 고생했는데 경과 결과를 특정 언론에 신속하고 정확하게 유출한다는 자체도 도무지 이해가 안 된다"고 지적했다. 다만 박 장관은 "감찰의 대상은 특정 언론에 회의 내용이 유출된 것이 아니고, 감찰 대상의 폭과 규모는 훨씬 크다"고 했다.

박 장관은 "합동감찰의 목표는 검찰 특수수사에 있어서, 특히 이 건 관련 문제점을 파악하고 이것에 기초해서 (검찰) 직접수사가 갖고 있는 여러 문제점을 밝히고 조직 문화를 개선하는 것에 방점이 있다"고 강조했다.

그는 공무상 비밀누설 혐의로 고발돼 수사를 받고 있는 임은정 대검 감찰정책연구관과 관련 "문제 제기가 있다면 언론 유출 부분은 임 검사가 감찰하지 않는 게 적절할지도 모르겠다"며 "장관이 배제한다, 안 한다고 할 수 없다. 임 검사는 대검 감찰부 소속이다. 대검 감찰부가 판단하면 좋겠다"고 말했다.

이날 박 장관은 한 전 총리 재판 증인이었던 김모씨의 모해위증 혐의에 대해 불기소 결론을 낸 대검 부장회의의 회의 결과를 표면상 수용했다. 박 장관이 기소 취지의 수사지휘를 다시 하지 않기로 했다는 의미에서는 회의 결과를 수용했다고 볼 수 있는 것.

하지만, 관련자들의 공소시효와 징계시효가 모두 만료된 상황에서 회의 과정의 절차적 문제까지 지적하며 관련 의혹 전반에 대한 고강도 감찰을 지시함으로써, 사실상 이번 의혹에 대한 확대 조사를 통해 계속 이슈화하겠다는 속내를 드러냈다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr