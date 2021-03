차세대 중형위성 1호 발사 성공…지상국 교신·궤도 안착(종합)

22일 오후 카자스 기지에서 발사돼...국토 관리 및 재난 대응 임무 수행

[아시아경제 김봉수 기자] 차세대 중형위성 1호가 22일 오후 발사된 후 성공적으로 우주 궤도에 올라 지상국과 첫 교신을 마쳤다.

과학기술정보통신부에 따르면, 이날 오후 3시7분쯤 차세대 중형위성 1호는 카자흐스탄 바이코누르 우주센터에서 러시아 소유즈 2.1a호에 탑재된 채 우주로 향했다. 이후 64분쯤 지나 차세대중형위성 1호는 고도 약 484km 근지점(원지점 508km)에서 발사체로부터 정상적으로 분리됐다. 또 발사 후 102분 뒤에는 노르웨이 스발바르(Svalbard) 지상국과의 첫 교신에도 성공했다.

위성 제작을 주관한 한국항공우주연구원(KARI)은 지상국과의 교신을 통해 차세대중형위성 1호의 본체 시스템 등 상태가 양호함을 확인했다. 발사체를 통해 도달하는 최초의 타원궤도 (근지점 484km, 원지점 508km)를 형성해 성공적으로 안착한 것도 확인했다.

차세대 중형위성 1호는 1579억원의 예산을 들여 2015년부터 약 6년간의 노력 끝에 제작됐다. 지난 1월 카자흐스탄 현지로 옮겨져 각종 점검을 마친 후 이날 발사체에 탑재돼 우주 궤도에 오르는 데 성공했다.

이 위성은 항우연 주관으로 국내 항공 우주 기업들이 대거 참가해 국내 독자 개발한 정밀지상관측용 저궤도 실용급 위성이다. 해상도 흑백 0.5m, 칼라 2.0m의 광학탑재체(카메라)를 장착하고 있다. 고도 497.8km의 궤도에서 6개월간의 초기운영과정을 거쳐 10월 이후부터 본격적인 표준영상제품을 사용자에게 제공할 계획이다. 향후 4년간 지도제작 등 국토 관리, 해상·지진·화재 등 재난 대응을 위한 영상 서비스가 주목적이다.

