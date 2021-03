플라 이지클린 코털제거기 출시…콧털 정리, 깔끔하고 편리하게 가능해

외모를 가꾸는 그루밍족 남성이 늘면서 호감있는 외모와 단정한 인상을 주는 남성 뷰티제품의 인기가 늘고 있다. 그중 그루밍족의 큰 고민이 하나가 있다. 바로 단정한 용모를 지저분하게 보이게 하는 한두 개씩 밖으로 삐져나오는 콧털이다.

다른 안면부위의 털과 달리 한 두개 만으로 유달리 지저분한 느낌을 주는 콧털은 그간에는 통증을 감수하면서 손으로 잡아서 뽑아내거나, 예리한 작은 가위로 콧속상처에 주의 하면서 잘라 내곤했다.

이 가운데 이런 남성들의 고민을 해결해줄 ‘플라 이지클린 코털제거기’가 출시됐다. 플라 이지클린 코털제거기는 자칫 비호감으로 비칠 수 있는 콧털을 깔끔하고 편리하게 정리해주는 제품으로 효과적인 양날회전 R형 칼날이 코털의 끼임과 엉킴을 방지하며 깔끔한 절삭력을 보여준다.

또 안전한 칼날 덮개와 손쉬운 탈부착헤드. 간편한 온오프, 완벽한 인체공학적 바디 설계와 분리형 헤드에 더해 편리한 물세척이 가능한 기능성 제품이다. 사용자 편의성을 높이기 위해 간편 원클릭 기능을 제공하고 번거로운 충전사용식이 아닌 건전지 교체형으로 엄격한 기준의 심사를 통해 KC인증 검증도 완료되었다.

주요 SNS를 통해 그루밍족 뷰티 아이템 추천제품으로 주목을 받고 있는 플라의 ‘이지클린 코털정리기’는 세련된 디자인과 패키징 또한 주목 받으며, 남자친구 생일선물로도 인기를 얻고 있다. 플라 이지클린 코털제거기가 SNS상에 인기를 얻는 이유는 안전한 제품력에 더해 그루밍족의 취향에 맞게 편리한 이용과 깔끔한 디자인이 함께 묶이며. 소비자의 시선을 잡은게 한몫을 했다.

플라 관계자는 “’이지클린 코털제거기’는 뛰어난 가성비를 제공하며 동시에 360도 회전하는 우수한 절삭력을 통해 빠르고 쉽게 작동하는 기능까지 갖춰, 많은 소비자에게 주목을 받고 있으며, 생활 속 언제 어디서나 간편하고 깔끔하게 사용할 코털정리기를 찾는다면 추천하고 싶다”고 말했다.

