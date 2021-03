동작구, 해빙기 대비 재난취약시설 안전점검

재개발구역 취약시설물 169개소, 건축공사장12개소, 민간전문가와 공무원 합동 점검... 빗물펌프장 배수펌프, 수문, 밸브 등 분야별 수방설비 제작사 안전점검

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 안전 취약시기인 해빙기를 맞아 안전관리 예방을 위해 재난취약시설 종합안전점검에 나선다.

이번 점검은 ▲재개발구역 취약시설물 ▲건축공사장 ▲빗물펌프장 수문시설로 시설물 위험요인에 대해 중점적으로 점검할 계획이다.

먼저, 취약건물, 빈집, 석축·옹벽 등 재개발구역 취약시설물 169개소를 대상으로 외부전문가를 선정, 담당자와 관리주체 입회하에 합동 현장점검을 실시한다.

주요 점검내용은 ▲건물과 구조물(옹벽·석축·담장)의 균형, 변형 진행여부 ▲건물 주요 구조부 상태 및 지반침하 여부 ▲빈집은 철거 및 출입구 폐쇄여부, 거주자 확인 등이다.

점검 후 결과에 따라 보수가 필요한 시설물과 출입구 미폐쇄 빈집은 조합·건물주에게 신속한 보수·보강을 요청, 중대한 결함은 기술자문을 의뢰하는 등 안전점검을 강화 할 계획이다.

또, 총 공사비 50억원 이상 또는 연면적 1만㎡ 이상인 대형공사장 3개소와 기초·굴토공사 단계에있는 굴토공사장 9개소를 토질기술사 등 관련분야 전문가를 비롯 관계공무원이 함께 점검한다.

점검은 해빙기에 공사장에서 쉽게 일어날 수 있는 지반침하로 인한 붕괴 등 위험요소를 사전 확인, 예방하는 방향으로 진행, 안전조치가 필요한 사항은 건축 관계자에게 시정명령하고 이행 여부를 확인 할 계획이다.

이 외도, 구는 ▲배수펌프 24대 ▲13개소 수문시설 17문 ▲전기 및 전산 등 분야별 수방설비를 제작사, 기술자와 함께 펌프의 소음·진동·회전상태, 수문 개·폐 및 원격제어 운전상태, 변압기, 수배전반 결선상태 등 시설물 전반을 살펴본다.

점검결과를 바탕으로 구는 기기고장 등 정비가 필요한 경우 긴급복구업체에 의뢰 해 즉시 설비정비 보수를 요청하기로 했다.

이창우 동작구청장은 “해빙기 안전사고는 우리 주변에서 발생하므로 위험시설물의 특별한 주의와 안전검검은 꼭 필요하다“며 ”재난취약시설에 대해선 선제적인 예방과 체계적인 관리로 365일 안전한 동작구를 만드는 데 최선을 다 할 것“이라고 말했다.

