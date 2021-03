호반건설·호반산업, '호반써밋 라테라스'와 ‘호반써밋 그랜빌’ 이달 말 분양!

인근 지하철 1호선 오산대역, 공원, 학교용지, 상업지구 등 주거 편의성 우수

필봉터널 개통(예정)으로 동탄2신도시 직접 연결... 동탄신도시 생활 인프라까지 이용 가능

호반그룹 건설계열은 경기도 오산세교지구에서 ‘호반써밋 라테라스’와 ‘호반써밋 그랜빌’ 2개 블록을 이달 말 분양할 예정이다.

호반건설이 오산세교1지구 Cd-1블록에 공급하는 ‘호반써밋 라테라스’는 지하 2층~지상 4층, 10개 동, 전용면적 96~153㎡ 총 208가구다. 이 단지는 전 가구를 남향으로 배치했으며, 단독주택의 독립성과 아파트의 주거 편의성을 함께 갖춘 테라스 타입의 설계(일부 가구 제외)가 적용됐다.

호반산업은 오산세교2지구 A2블록에 지하 2층~지상 최고 25층, 9개 동, 전용면적 74~104㎡ 총 867가구 규모의 아파트 ‘호반써밋 그랜빌’을 선보인다. 호반써밋 그랜빌은 남향위주로 단지를 배치해 통풍과 조망권을 확보하고, 4~5베이(Bay) 설계(타입별 상이)를 적용했다. 가변형 벽체를 활용해 소비자의 취향에 따라 공간 구성이 가능하고, 가사 동선을 배려한 다양한 수납공간도 제공된다.

두 단지가 들어서는 오산세교지구는 수도권의 숨은 알짜 택지지구로 손꼽히고 있으며, 다양한 개발 소식까지 이어지면서 집값이 지속 상승하고 있다. 특히 동탄1,2신도시와도 가까워 동탄신도시 내 생활인프라도 함께 누릴 수 있다. 그 중 ‘호반써밋 라테라스’와 ‘호반써밋 그랜빌’은 오산세교지구 내에서도 교통, 교육, 편의시설이 잘 갖춰진 단지로 평가된다.

수도권 지하철 1호선 오산대역 이용이 편리하며, 단지 인근에 서울 사당역과 강남역으로 이동할 수 있는 버스 정류장이 있다. 봉담동탄고속도로(북오산IC)와 경부고속도로(오산IC)를 통해 서울 및 수도권 전역으로 이동도 편리하다. 오산세교지구와 동탄2신도시를 직접 연결해주는 필봉터널이 개통 예정에 있어 동탄2신도시의 접근성은 더욱 좋아질 전망이며, 오산 도심권과 이어지는 금오터널도 예정돼 있다.

오산 물향기 수목원, 고인돌공원 등 오산세교지구에는 다양한 공원이 있어 주거환경이 쾌적하며, 단지 인근에 수청초, 정원유치원, 학교용지도 위치해 있다.(블록별 상이) 상업지구와 홈플러스 등 생활편의시설 이용도 편리하다.

또한, 오산가장일반산업단지, 세마일반산업단지, 동탄일반산업단지, 동탄테크노밸리, 삼성전자 화성캠퍼스, 삼성전자 기흥캠퍼스 등으로 출퇴근이 용이해 직주근접 단지로도 주목받을 것으로 보인다.

호반써밋 분양관계자는 “오산세교지구는 다양한 생활 인프라가 잘 갖춰져 있을 뿐만 아니라 동탄신도시 인프라도 함께 누릴 수 있어 주거 선호도가 높다.”며 “오산세교지구 내에서도 핵심입지에 위치하고, 테라스 설계 등 ‘호반써밋’의 우수한 상품성이 돋보이는 단지들의 공급이라 벌써부터 많은 수요자들의 관심이 이어지고 있다.”고 전했다.

‘호반써밋 라테라스’와 ‘호반써밋 그랜빌’의 견본주택은 경기도 오산시 세교동 560-1번지 일원에 마련될 예정이다. 입주예정일은 ‘호반써밋 라테라스’는 2023년 4월이고, ‘호반써밋 그랜빌’은 2023년 7월 예정이다.

