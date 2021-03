크래프톤, 메타버스 등 투자자 인기테마와 주도주 총정리

AI투자비서 라씨로는 매일 주식 투자자들이 포털에서 많이 검색하는 키워드와 관련된 종목을 분석해서 제공한다. 인기검색어는 지금 시장의 관심이 어디로 쏠리는지 즉각적으로 알 수 있어 테마보다 한발 더 빠르게 대응하기 원하는 투자자들의 관심이 높은 정보다.

라씨로(Rassiro) 빅데이터 분석에 따르면, 3월 22일 오전 투자자들은 크래프톤, 마켓컬리, 윤석열, 쿠팡, 오세훈 관련된 종목에 관심이 높은 것으로 나타났다. 이외에 투자자들은 야놀자 등의 단어도 많이 검색하고 있다.

본 정보는 AI 분석 기술로 증권 커뮤니티 글에서 인기 키워드 관련 종목을 추출한 결과이다. 이에 투자자들이 많이 검색한 실시간 인기키워드는 매일 아침 9시 20분 라씨로웹 또는 구글플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 26,550 전일대비 2,100 등락률 +8.59% 거래량 17,086,898 전일가 24,450 2021.03.22 15:30 장마감 관련기사 HMM, 1만6000TEU급 초대형 컨선 1호선 부산 첫 출항지금 기대해봐도 좋은 초특급 유망주들 무엇 있을까? 반도체 수출증가!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 ‘이 종목’!! 주가 훨훨 close , 박셀바이오 박셀바이오 323990 | 코스닥 증권정보 현재가 124,500 전일대비 6,500 등락률 +5.51% 거래량 2,456,616 전일가 118,000 2021.03.22 15:30 장마감 관련기사 박셀바이오, 외국인 1만 813주 순매수… 주가 7.12%대규모 기술수출!! ‘NK세포치료제’ 관련 新 대장주 주가급등 합니다!!큰손 外인들의 순매수 1위 ‘바이오’ 황제 株 찾았습니다. close , 원익큐브 원익큐브 014190 | 코스닥 증권정보 현재가 4,660 전일대비 1,075 등락률 +29.99% 거래량 91,857,450 전일가 3,585 2021.03.22 15:30 장마감 관련기사 원익큐브, 주가 4360원 (21.62%)… 게시판 '북적'원익큐브, 제품 수요 증가에 지난해 흑자전환…올해 상반기도 '맑음'삼성-LG 대기업 동맹!! 관련주 ‘주가급등’ 지금 저점 매수하세요 close , 바이오다인 바이오다인 314930 | 코스닥 증권정보 현재가 75,200 전일대비 8,900 등락률 +13.42% 거래량 7,492,418 전일가 66,300 2021.03.22 15:30 장마감 관련기사 야심차게 준비했습니다. 글로벌 제약사 대규모 CMO계약 체결 ‘이 종목’ 바이오다인, 주가 7만 5700원.. 전일대비 14.18%큰손 外인들의 순매수 1위 ‘바이오’ 황제 株 찾았습니다. close , 데브시스터즈 데브시스터즈 194480 | 코스닥 증권정보 현재가 100,500 전일대비 11,500 등락률 +12.92% 거래량 747,832 전일가 89,000 2021.03.22 15:30 장마감 관련기사 데브시스터즈, 주가 9만 9700원 (12.02%)… 게시판 '북적'데브시스터즈, 커뮤니티 활발... 주가 6.42%.데브시스터즈, 주가 7만 7500원 (1.44%)… 게시판 '북적' close

