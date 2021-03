[아시아경제 지연진 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 26,350 전일대비 100 등락률 +0.38% 거래량 109,007 전일가 26,250 2021.03.22 11:23 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“대우조선해양, 올해 수주 환경 좋아진다”대우조선해양, 인도네시아 잠수함 3번함도 성공적으로 인도대우조선, 초대형 LPG운반선 3척 수주 close 은 코로나19 선제 검사와 방역 및 현장안전 재점검 등을 위해 22일 하루 옥포조선소 전 사업장 생산을 중단했다고 공시했다. 생산재개 예정 날짜는 오는 23일이다.

생산중단 분야의 매출액은 8조31176억원으로 최근 매출액의 99.5%를 차지한다.

이 회사는 "관내 선별 진료소 및 의료기관 등과 협의를 통해 신속한 선제 검사를 진행하고 있으며, 현재 강력한 사내 대응지침을 전직원 대상으로 적용하고 엄격한 거리두기를 시행하고 있다"며 "향후 진행과정에서 생산 재개 등의 변동사항이 발생하는 대로 재공시할 예정"이라고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr